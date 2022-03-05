محمد رمضان بالعباءة بصحبة ملك المغرب: تعلمت منك الكثير

وجّه الفنان محمد رمضان، رسالة إلى الملك محمد السادس ملك المغرب، وذلك من خلال نشره مجموعة صور تجمعهما سويًا، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وتأكيده على أنه تعلّم منه الكثير ويفتخر بذلك، حيث ظهر رمضان مرتديا العباءة المغربية باللون الرمادي.

محمد رمضان: حفظ الله المغرب وبلدي مصر

وكتب تعليقًا على الصور التي نشرها عبر حسابه بـ«انستجرام»، قائلًا: «جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه، أفتخر وأنا أقول تعلمت منك الكثير، حفظ الله المملكة المغربية الشقيقة وحفظ الله بلدي الغالية مصر رئيسا وشعبا».

ينافس في سباق رمضان بـ مسلسل المشوار

ويشارك محمد رمضان، في ماراثون مسلسلات رمضان 2022 بـ مسلسل المشوار، والذي يتعاون فيه لأول مرة مع المخرج محمد ياسين، وتشاركه البطولة دينا الشربيني التي قدمت عدة بطولات درامية ناجحة في موسم رمضان منها مليكة، وزي الشمس، وقصر النيل.

ونشر نمبر وان، مجموعة من الفيدوهات عبر حسابه بـ«انستجرام»، أثناء تصويره عدد من مشاهده بمحافظة الأسكندرية، تظهر التفاف الجمهور حوله ومحاولاتهم التقاط الصور السيلفي بصحبته، وحرص على توجيه الشكر لهم، مبديًا اعتزازه بجمهوره ومحبته لهم.

وتدور أحداث مسلسل المشوار، حول ماهر وورد، زوجان يعملان باليومية في إحدى شركات الملاحة بالإسكندرية، ويعانيان من ضيق الحال، ويسكنان بصحبة طفلهما الصغير رحيم في منزلة خالة ماهر، وفي الوقت الذي تجمعهما فيه قصة حب كبيرة، يواجهان الكثير من الصعوبات والأزمات التي تقلب الأحداث رأسًا على عقب.