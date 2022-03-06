إزالة 15 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في البحيرة

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة عددًا من الحملات لإزالة التعديات، ضمن المرحلة الثانية من الموجة 19، أسفرت عن إزالة 15 حالة تعدٍ بنطاق 5 مراكز، بإجمالى مساحة بلغت 1627 م2.

تفاصيل حالالات الإزالة

وتضمنت حملات الإزالات، إزالة 5 حالات تعدٍ بمساحة 780 م٢ بناء على أرض زراعية بقرية طيبة بالدلنجات، وإزالة 3 حالات تعدٍ بمساحة 350 م٢، خارج الحيز العمراني بقرية شبراريس وجزيرة نكلا بشبراخيت.

وجرى إزالة 4 حالات تعدٍ بمساحة 187م٢ بنطاق الزحدات المحلية بكوم شريك والبريجات في كوم حمادة، وإزالة حالتي تعدٍ بمساحة 180 م٢ بقري بسنتواي وبركة غطاس بأبوحمص، وإزالة حالة تعدٍ بمساحة 130 م٢ بجمعية زاوية سالم بأبو المطامير.

تكثيف حملات إزالة كافة التعديات

من جانبه، وجَّه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة باستمرار وتكثيف حملات إزالة كافة التعديات، ومنع أي تعدٍ جديد نهائيًا وإزالة فورية فى المهد مع مصادرة كافة المعدات المستخدمة فى المخالفة والمواد المستخدمة فى البناء.

كما شدد على التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، وتفعيل الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ، للحفاظ على حق الدولة وحماية الرقعة الزراعية، والالتزام ببذل أقصى جهد، والتعامل بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.