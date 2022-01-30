إزالة تعديات على 5 أفدنة بالقليوبية.. معارض سيارات وقاعات أفراح ومنازل

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه لن يسمح بأي مخالفة على الأراضي الزراعية، خصوصا على حرم الطريق الزراعي، وسيتم إزالة جميع التعديات على جانبي الطريق بجميع مدن وقرى المحافظة، مع اتخاذ أقصى العقوبات التي تصل إلى الحبس وتوقيع الغرامات المالية وفقا للقانون، لتحقيق الردع العام واستعادة هيبة الدولة والحفاظ علي ثروة مصر القومية.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ القليوبية في الحملة المكبرة لإزالة معظم المباني والمنشآت المخالفة على الطريق الزراعي في نطاق الوحدة المحليه لمركز ومدينة بنها وبقريتي سندنهور وميت عاصم، إذ تمكنت الحملة من إزالة 30 حالة مخالفة على مساحة 5 أفدنة و85 قيراط أرض زراعية، وذلك بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها، بحضور المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة والمهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية

إزالة 5 أفدنة وإلزام المخالفين بزراعتها مرة أخرى

وتنوعت المخالفات التي تم إزالتها على الطريق الزراعي ما بين معارض سيارات وفوتوسيشن تصوير مناسبات وقاعات أفراح ومنازل بالطوب الأبيض ومخازن، إضافة إلى تندات حديدية أنشئت بالمخالفة على الأرض الزراعية، وعلى حرم الطريق الزراعي حيث تمت الإزالة بشكل كلي.

التنسيق مع وزارة الزراعة

تجدر الإشارة إلى أن «الهجان» قام بالتنسيق مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للبدء فى حملة إزالة التعديات خاصة على جانبي الطريق الزراعي «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي من أجل استعادة الأراضي الزراعية المتعدى عليها.

وأوضح المحافظ علي هامش الحملة أنه تم إزالة الحالات وتحرير محاضر فورية بها وإثبات أنه لا تعد الإزالة كلية الإ بعد عودة الأرض لطبيعتها، وإلى ما كانت عليه وذلك لإلزام المخالف بزراعة الأرض مرة أخرى وإزالة التشوينات المخالفة، مشددا على أن الإزالات مستمرة لاستعادة كل شبر تم التعدي عليه.

وأشار إلى أن كل الحالات تم حصرها وسيتم إزالتها فورا ضمن مجهودات الموجة 19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية.

كما أكد المحافظ خلال الحملة أنه تم التنسيق مع إدارة حماية الأراضي الزراعية بتخصيص المعدات اللازمة لحرث تلك الأراضي التي تم التعدي عليها، وإعطاء المخالفين مهلة لزراعتها والا سيتم تحرير محاضر تبوير واتخاذ الإجراءات القانونية فورا.