إزالة 70 حالة تعديات رصدتها المتغيرات المكانية بمركز قليوب

قادت وحدة المتغيرات المكانية بمحافظة القليوبية حملات لإزالة 70 حالة تعديات بالبناء في مركز قليوب، حيث شنت أجهزة المحافظة حملة موسعة برئاسة عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، يرافقه كل من اللواء مروان حبيب، نائب مدير أمن القليوبية، واللواء عمرو أبو رية، مساعد مدير الأمن، ضمن أعمال المرحلة الثانية للموجة الـ19 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، في قرية «ميت حلفا»، بدائرة مركز ومدينة قليوب.

التعديات بين مسلحات خرسانية وأسوار ومنازل

تمكنت الحملة من إزالة عدد 70 حالة تعديات على مساحة إجمالية تبلغ 19496 متراً مربعاً، مكونة من مسلحات خرسانية وأسوار ومنازل سويسي، تم رصدها من قبل المتغيرات المكانية، وتمت الإزالة بشكل كلي باستخدام معدات المحافظة والوحدة المحلية، وبحضور نائب رئيس مدينة قليوب، ومسئول المتغيرات المكانية بالمحافظة.

حملات مستمرة لإزالة التعديات بقرى قليوب

وأصدر محافظ القليوبية، في وقت سابق، تعليمات مشددة إلى رئيس مدينة قليوب، بتنفيذ حملات إزالة على مستوى قرى مركز ومدينة قليوب، وبناءً على هذه التعليمات، قام رؤساء القرى بشن عدة حملات، أسفرت عن إزالة عدد 14 حالة تعديات بقرية «بلقس»، على طريق «الجعافرة»، على مساحة 6000 متر مربع، وفي قرية «طنان» تم إزالة عدد 10 حالات بمساحة 3500 متر مربع.

كما قامت قرية «سنديون» بإزالة 11 حالة تعديات على الأراضي الزراعية، خارج الحيز العمراني، بمساحة 1700 متر مربع، وفي قرية «ميت حلفا» تم إزالة عدد 35 حالة، بمساحة 8296 متراً مربعاً، وبذلك يصبح إجمالي ما تم إزالته خلال حملت اليوم الأربعاء، 70 حالة بمساحة 19496 متراً مربعاً.

دراسات أمنية لحالات التعديات بعد رصدها

وأكد محافظ القليوبية، في تصريحات صحفية، أن المحافظة تمكنت من رصد الحالات من قبل إدارة المتغيرات المكانية وتم عمل الدراسات الأمنية اللازمة، وتمت الإزالة بشكل فوري، وتحرير محاضر للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مشيراً إلى أن الحملة مستمرة لإزالة ما تبقى من مخالفات، ولن يتم ترك أي مخالفة دون إزالتها أو التعامل معها.

ووجه المحافظ بالمرور بصفة دورية ومستمرة لمنع وقوع أي تعديات مرة أخرى على هذه المساحات بنطاق المركز والمدينة، محذراً كل من يبني على الأرض الزراعية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حياله على الفور، مشدداً على رؤساء المدن والأحياء بالتصدي لجميع مخالفات البناء في مهدها بكل حسم.