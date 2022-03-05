إزالة 17 حالة تعديات ضمن المرحلة الثانية للموجة الـ19 بالبحيرة

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة، اليوم السبت، عدداً من الحملات لإزالة التعديات ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ19 لحملة «حق الشعب»، أسفرت عن إزالة 17 حالة تعديات بنطاق 5 مراكز، بمساحات إجمالية بلغت 1480 متراً مربعاً.

حملات إزالة بكفر الدوار وكوم حمادة

وجاءت الازالات على النحو التالي: إزالة 6 حالات تعديات في المهد على مساحة 490 متراً مربعاً بدائرة مركز أبو المطامير، عبارة عن شدة خشبية، ومنشآت بالطوب الأبيض، وإزالة 6 حالات تعديات بمساحة 331 متراً بنطاق وحدات «كفر بولين»، و«دست الأشراف»، بمركز كوم حمادة.

حملات إزالة بقرى وادي النطرون

كما تم إزالة حالتي تعديات على مساحة 280 متراً بقرية «الحمراء»، وشرق مدينة وادي النطرون، وإزالة حالتي تعديات بمساحة 279 متراً عبارة عن منشآت بالطوب الأحمر والمونه الإسمنتية وشدات خشبية بدون ترخيص، بنطاق قرى «سيدى عقبة»، و«ديروط»، بدائرة مركز ومدينة المحمودية، وإزالة حالة تعديات بمساحة 100 متر مربع، عبارة عن برك وسمل خرساني بمدينة رشيد، وتم التحفظ على الأخشاب والأدوات المستخدمة ومواد البناء.

محافظ البحيرة يوجه بتكثيف الحملات

ومن جانبه، وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، باستمرار وتكثيف حملات إزالة كافة التعديات بجميع أنواعها، ومنع أي تعديات جديدة نهائياً، والإزالة الفورية للمخالفات في المهد، مع مصادرة كافة المعدات المستخدمة في المخالفة، والمواد المستخدمة في البناء، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية.

كما وجه المحافظ بتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية، والالتزام ببذل أقصى جهد، والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة، التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.