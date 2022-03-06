«التموين» تخصص جناحا لسلع معرض «أهلا رمضان» في المجمعات الاستهلاكية

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تخصيص جناح باسم معرض «أهلا رمضان 2022»، لعرض المنتجات والسلع الغذائية المختلفة في كل فروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة بجميع المحافظات، وذلك لتقديم السلع الغذائية المختلفة بأسعار مخفضة للمواطنين، تزامنا مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم.

أبرز السلع المخفضة في معرض أهلا رمضان

من جانبه، قال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن أبرز سلع رمضان التي ستشهد تخفيضا خلال المعرض هي السلع الأساسية من الزيت والأرز والسكر والمكرونة واللحوم والألبان والبيض، وعدد من اللحوم المصنعة المجمدة، وأيضا كل أنواع ياميش رمضان.

وأضاف عبد المنعم خليل، في تصريح لـ«الوطن»، أن المعرض سيشهد تخفيضات هائلة تتراوح من 20% إلى 25% على المنتجات والسلع الرمضانية، مقارنة بأسعار مثيلاتها في الأسواق والمحال الخارجية.

6700 منفذ لطرف السلع التموينية

وقررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخ المزيد من السلع الرمضانية داخل منافذ مشروع «جمعيتي» أيضا التابعة للوزارة، والتي تقوم بصرف السلع التموينية للمواطنين، والبالغ عددها حوالي 6700 منفذ لصرف السلع، فضلا عن 1300 فرع مجمع استهلاكي على مستوى محافظات الجمهورية.

وينطلق معرض «أهلا رمضان»، بناء على قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يوم 24 مارس الجاري حتى يوم 1 أبريل المقبل، أي لمدة 9 أيام كاملة قبل حلول شهر رمضان الكريم، والذي يتزامن موعده يوم 2 أبريل المقبل، بمشاركة عدد 175 شركة، فضلا عن توفير 100 ‏قافلة متنقلة محملة بكافة السلع الأساسية الرمضانية للمواطنين.