انطلاق فعاليات حملة «حقك تنظمي» بالشرقية.. على مرحلتين

أطلق الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، شارة بدء فعاليات الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية «حقك تنظمي» بمحافظة الشرقية، وذلك صباح اليوم الأحد، من داخل وحدة طب الأسرة بنشوة، التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق.

انطلاق حملة تنظيم الأسرة بالشرقية

وقال وكيل وزارة الصحة في الشرقية إن الحملة ستستمر لمدة 10 أيام على مرحلتين، خلال الفترة من 6 حتى 17 مارس الجاري، وتشمل المرحلة الأولي 9 إدارات صحية بالمحافظة، هي الزقازيق، وأبوحماد، وبلبيس، وفاقوس، وأولاد صقر، وأبوكبير، والحسينية، ومنشأة أبوعمر، والإبراهيمية، وتستمر لمدة 5 أيام في الفترة من 6 حتي 10مارس.

وتابع وكيل وزارة الصحة أن المرحلة الثانية تشمل 10 إدارات صحية، هي العاشر من رمضان، وههيا، ومشتول السوق، والقنايات، والصالحية الجديدة، وكفر صقر، وصان الحجر، والقرين، ومنيا القمح، وديرب نجم، ولمدة 5 أيام أخرى خلال الفترة من 13 إلى 17 مارس.

كما تفقد وكيل الوزارة في حضور مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية بههيا، أعمال الفرق الطبية الثابتة بالحملة، والندوات التوعوية للسيدات، والمشورة الصحية المقدمة لهم.

خدمات الصحة الإنجابية

وأوضح وكيل الوزارة أن الحملة تشمل خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء، إضافة إلي الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والأطفال، بجانب عقد ندوات توعوية وتثقيفية تعقد بمراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، وتستهدف الحملة تقديم هذه الخدمات مجانًا للمواطنين وجميع السيدات المستهدفة.