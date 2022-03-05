محافظ الشرقية يستقبل وفداً صينياً لبحث مشروعات استثمارية

التقى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مدير إحدى الشركات الصينية العاملة في مجال الطاقة والبنية الأساسية والمقاولات، والوفد المرافق له، وذلك لبحث أوجه التعاون والتنسيق بين المحافظة والشركة في مجال مشروعات الطاقة والبنية الأساسية ومعالجة المياه.

عمق العلاقات الثنائية بين مصر والصين

أكد محافظ الشرقية، في معرض حديثه، على عمق العلاقات الثنائية والتي تجمع الحكومتين المصرية والصينية، مما كان له عظيم الأثر في جذب المزيد من الاستثمارات الصينية داخل جمهورية مصر العربية، مؤكداً على تقديم كافة سبل الدعم للشركات العاملة على أرض المحافظة، والأخرى الجادة في تحقيق وتنفيذ استثمار يرتقي بمستوى الخدمات المؤداة للمواطنين.

حجم استثمارات الشركة يتخطى مليار دولار

ومن جانبه، أعرب مدير الشركة الصينية عن شكره وتقديره لاستقبال المحافظ له، اليوم السبت، وتطلعه للتعاون المثمر مع المحافظة، وتنفيذ مشروعات مشتركة، لافتاً إلى أن حجم استثمارات الشركة في مصر يتخطى المليار دولار.

وأضاف أنه سبق وأن قامت الشركة بتنفيذ عدد من المشروعات العملاقة في مجال الكهرباء والطاقة الشمسية بمحافظتي القاهرة وأسوان، مشيراً إلى أنه تم الإتفاق على عقد ندوة للخبراء من الجانبين، لبحث تنفيذ عدد من المشروعات على أرض محافظة الشرقية، في مجال إنشاء الطرق والطاقة المتجددة في الفترة المقبلة.

محافظ الشرقية: نرحب بالمزيد من الاستثمارات الصينية

وفي نهاية اللقاء، أشار محافظ الشرقية إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالاستثمار، باعتباره يمثل حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتسعى جاهدةً لتهيئة الأجواء المناسبة لتشجيع المستثمرين لإقامة مشروعاتهم لدفع عجلة الإنتاج، قائلاً: «نرحب بالمزيد من الاستثمارات الصينية في كافة القطاعات، بما يعود على تحسين مستوى الاقتصاد وزيادة الدخل القومي».