«يوكرينفورم»: 3 آلاف مقاتل أمريكي في طريقهم إلى كييف للقتال ضد روسيا

تطور خطير تشهده أوكرانيا، خلال الأيام الأخيرة من العملية العسكرية التي بدأتها روسيا هناك قبل 11 يوماً، حيث أعلنت عدة وسائل إعلام أوكرانية، استعداد 3 آلاف متطوع أمريكي للوصول إلى كييف للقتال ضد القوات الروسية، التي حاصر أجزاء واسعة من العاصمة الأوكرانية، وسط تأكيدات روسية أنه لا يتم استهداف المناطق المدنية.

أوكرانيا: 16 ألف مقاتل أجنبي ينضمون للقوات في كييف

وقالت وكالة الأنباء الأوكرانية «يوكرينفورم»، اليوم الأحد، نقلاً عن قناة عمليات القوات المسلحة على «تليجرام»، إن عددا كبيرا من المحاربين القدامى المتطوعين والذين شاركوا في القتال ضد الجيش العراقي، في طريقهم حالياً إلى أوكرانيا، ليصل بذلك إجمالي عدد المقاتلين الأجانب إلى 16 ألف مرتزق، وتلك الأعداد الضخمة من المرتزقة المتقدمين إلى القتال ضمن صفوف القوات الأوكرانية ضد الجيش الروسي، جاءت قبيل إعلان الرئيس فلاديمير زيلينسكي عن فتح باب الانضمام إلى الفيلق الدولي، مقابل 5000 يورو للمقاتل الأجنبي، ما زاد التوقعات بأن تتصاعد الأعداد لأكثر من 100 ألف مقاتل، خاصة وأن إغراء كييف المالي كان مدعوماً من الغرب الذين أعلنوا في وقت سابق تأييدهم لذاك الإعلان.

ارتفاع ملحوظ في أعداد المقاتلين الأجانب لصالح كييف

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني حنا ماليار، عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «تلقينا بالفعل عدة آلاف من الطلبات من الأجانب الذين يريدون الانضمام إلى المقاومة ضد الروس».

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن حق بلاده في الدفاع عن أمنها القومي والتخلص من النازيين، مشيراً إلى أن تلك العملية العسكرية جاءت أيضاً لحماية جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك شرقي أوكرانيا من عمليات «الإبادة الجماعية».