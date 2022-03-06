طقس جنوب سيناء.. هبوب رياح وتوقعات بسقوط أمطار والعظمى 26

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حالة الطوارئ بالمحافظة، استعدادا للتقلبات الجوية، حيث تعرضت المحافظة لانخفاض في درجات الحرارة وهبوب رياح متوسطة.

وقال المحافظ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه جرى مخاطبة رؤساء المدن لرفع حالة التأهب تحسبا لسقوط أمطار وسيول، مشيرا إلي أن المحافظة لديها سلع استراتيجية تكفي احتياجات المحافظة لمدة أربع أشهر.

وأكد «فودة»، أن جميع المواني البحرية والمطارات بالمحافظة تعمل بصورة طبيعية ولم تغلق بسبب الطقس السيئ.

طقس شرم الشيخ

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن طقس مدينة شرم الشيخ حار، إذ بلغت درجة الحرارة بالمدينة 26 درجة مئوية، مشيرا إلي أن الأجواء بالمدينة رائعة وميناء شرم الشيخ البحري يعمل بصورة طبيعية.

وأضاف أن رحلات اليخوت السياحية خرجت صباح اليوم الأحد لممارسة السياح الأنشطة البحرية المعتادة، مثل الغوص والسنور كلينج، مؤكدا أن الطرق مفتوحة ولم تتأثر بحركة الرياح والأتربة.

طقس طور سيناء

وأشار المحافظ إلى أن مدينة الطور شهدت اليوم نشاطا في حركة الرياح، وغابت الشمس منذ الصباح، وبلغت درجة الحرارة 26 درجة، لافتا إلى أن ميناء الصيد البحري يعمل بصورة طبيعية، إذ خرجت مراكب الصيد في رحلاتها البحرية.

وذكر المحافظ، أن مركز عمليات المحافظة لم يتلق أي بلاغات بشأن وقوع حوادث طرق، وأن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة أجرت اتصالات بكل المدن والجهات المعنية لمتابعة حالة الطقس.

طقس نويبع ودهب

وأكد اللواء خالد فودة، أن حالة الطقس في مدن خليج العقبة معتدل والشمس ساطعة، وهناك إقبال سياحي علي زيارة المدن الثلاث طابا ونويبع والعقبة، موضحا أن ميناء نويبع البحري يعمل بكامل طاقته والعبارات تعمل بين خليجي العقبة ونويبع.

وتابع بأن حالة البحر مستقرة وحركة الأمواج هادئة والرياح خفيفة، وقال إنه جرى إرسال تحذيرات الأرصاد الجوية إلي كل المدن، لافتا إلى أن درجة حرارة نويبع 25 درجة، أما دهب بلغت درجة حرارتها 24 درجة.

طقس سانت كاترين

من جانبه، قال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، إن طقس المدينة معتدل، والسياح صعدوا جبل موسي ونزلوا صباح اليوم وزاروا الدير، موضحا أن المدينة استقبلت نحو 1500 سائح.

وأضاف «العناني»، أن درجة حرارة المدينة سجلت 22 درجة حرارة، وجبل موسى 19 درجة.