ضبط 112 قضية مخدرات وتنفيذ 54505 أحكام قضائية في يوم واحد 

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 60 قطعة سلاح نارى بحوزة 44 متهم).. وذلك على النحو التالى:

(4) بنادق آلية.

(7) بنادق خرطوش.

(9 ) طبنجات.

(40 ) فرد محلى.

(66) طلقة مختلفة الأعيرة.

(5) خزينة متنوعة.

(146) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (54505) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(184) حكم جناية.

(17341) حكم حبس جزئى.

(3008) حكم حبس مستأنف.

(26820) حكم غرامة.

(7152) مخالفة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (112) قضية مخدرات .. بإجمالى عدد (116) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (6,387 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (4,410 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (2,691 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت ( 120 جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (140جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (915 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (345 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (93 جرام).

عدد (1035) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (13) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (311) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (27230) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (10) منهم.

حملة أمنية بالقليوبية .. لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

ضبط (3) قطع سلاح نارى بحوزة (3) متهمين.

ضبط (5) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة (7) متهمين.

ضبط متهم مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا.

تنفيذ (5327) حكم قضائى متنوع.

ضبط 23646 مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (23646) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(3399) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(179) مخالفة السير بدون تراخيص.

(11) دراجة نارية مخالفة.

(5) مخالفات شروط التراخيص.

(14) مخالفة موقف عشوائى.

ضبط 7621 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن الآتى:

ضبط عدد (7621) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (7587) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (34) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير (661) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط (155) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (990) أرجيلة.

نتائج الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم (الغش التجارى والصناعى - السلع مجهولة المصدر - الإستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة).. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط (1372) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط (312 قضية مخابز ودقيق ) بمضبوطات بلغت (18,400 طن).

ضبط (43 قضية غش غذائى ) بمضبوطات بلغت (80,845 طن – 136069عبوة – 209945 قطعة – 2121 لتر).

ضبط (39 قضية لحوم ودواجن وأسماك ) بمضبوطات بلغت (8,250 طن).

ضبط (15 قضية غش غير غذائى ) بمضبوطات بلغت (35,786 طن – 10700عبوة – 47710 قطعة – 28125 متر).

ضبط (31 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية) بمضبوطات بلغت (221 إسطوانة – 133440 لتر).

مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون

إضطلعت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (3792) قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (12687) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (293) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (154) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص).

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة

أسفرت جهود الإدارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، عن ضبط (1323) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية).

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (2) قضية.

فى مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط (2) قضية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1312) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (5) قضايا.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (197) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد : ضبط قضية.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (34) قضية .

تم إتخا الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.