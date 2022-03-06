10 معلومات عن كتيبة «آزوف».. النازيون الجدد في أوكرانيا

يحرص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دائمًا، على تبرير موقف بلاده وقرار العملية العسكرية التي قامت بها موسكو في أوكرانيا، مؤكّدًا أنَّ هدفها الأول القضاء على من سماهم بـ«النازيين الجدد» الذين تسببوا في عمليات إبادة جماعية للمواطنين على مدار 8 سنوات.

تصريحات الرئيس الروسي، حول النازيين الجدد، كانت تستهدف مجموعات من القوميين المتعصبين بتمويل وتجهيز رجال الأعمال الأوكرانيين، الذين يُطلق عليهم كتيبة «آزوف» وفقًا للمتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف.

معلومات حول كتيبة «آزوف»

وفيما يلي أبرز المعلومات حول كتيبة «آزوف»، بحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية:

- وحدة مشاة عسكرية يمينية قومية، تتبنى أيديولوجية النازيين الجدد وخطاب كراهية وتدعو لتفوق العنصر الأبيض.

- يبلغ عددها 150 ألف مقاتل يتمركزون في دونباس بالقرب من دونيتسك ولوجانسك.

- تعرف بكرهها الشديد للمسلمين وتستخدم في قتالهم أساليب أكثر وحشية.

- في مارس عام 2014، قتلت وعذبت الآلاف من الروس في حرب دونباس، ونفس العام جرى دمجها إلى جانب الجيش الأوكراني ضد روسيا كمرتزقة مأجورين.

- طردت المواطنين الموالين لروسيا من مدينة ماريوبول الاستراتيجية الساحلية واتخذتها مقرًا لها.

- في 12 نوفمبر 2014، جرى دمجها رسمياً في الحرس الوطني الأوكراني.

- في عام 2015، تلقوا تدريبات سرية مكثفة بالولايات المتحدة الأمريكية، كما تلقوا تدريبات استخباراتية تحت إشراف وكالة CIA.

- يقودهم بشكل فعّال مستشارون ومعلمون عسكريون تابعون للولايات المتحدة والناتو، وفقًا لبعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

- منذ عام 2016، شنت عمليات إبادة جماعية ضد المواطنين بشرق أوكرانيا.

- في 6 مارس 2022، أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك، زرع الكتيبة 10 آلاف لغم بشكل عشوائي في ماريوبول، لمنع خروج المدنيين.