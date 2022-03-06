الأرصاد توضح حالة الطقس: انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.. وأجواء «مغبرة»

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وعلى مناطق متفرقة، من شمال البلاد حتى شمال الصعيد نتيجة نشاط الرياح الجنوبية الغربية.

وكشفت هيئة الأرصاد، اليوم الأحد، عن انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وسرعة الرياح والظاهرة المؤثرة على بعض المناطق، مشيرة إلى وصول الرؤية الأفقية على القاهرة إلى 2000 متر وسرعة الرياح 21 عقدة، مع وجود رمال مثارة، أما ببرج العرب سجلت الرؤية الأفقية 2000 متر، وسرعة الرياح 15 عقدة مع التأثر بالرمال، وفي الإسماعيلية تكون بها مستوى الرؤية 4000 متر وسرعة الرياح 20 عقدة، وفي وصلت مستوى الرؤية الأفقية لـ 2000 متر، وسرعة الرياح 15 عقدة.

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

كما كشف الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة طوال اليوم، مع تعرض البلاد لأجواء «مغبرة» على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، لافتة إلى تأثر البلاد بمنخفض خماسيني تنشط معه الرياح على كافة الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على الطرق الصحراوية، ويتقدم شرقا مع الوقت وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض.

طريق جنيفة السويس وانخفاض الرؤية عليه

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد فيديو للرياح المثيرة للرمال والأتربة وخفضها للرؤية الأفقية على طريق جنيفة السويس.