أماكن سقوط الأمطار غدا.. «هيئة الأرصاد» توضح

شهدت البلاد خلال الفترة الماضية اضطراب الأحوال الجوية على معظم الأحيان، حيث انخفضت درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 4 إلى 6 درجات، بالإضافة إلى تحذير هيئة الأرصاد من عاصفة ترابية تضرب البلاد خلال الساعات المقبلة، لذلك تزداد عمليات البحث عن أماكن سقوط الأمطار غدا، حتى يتمكن المواطنون من اتخاذ كل الإجراءات اللازمة.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع بوابة «الوطن» للقراء والمتابعين، أماكن سقوط الأمطار غدا الأحد الموافق 6 مارس الجاري، وأبرز الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد خلال الساعات المقبلة.

أماكن سقوط الأمطار غدا

ووفق البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه يتوقع سقوط أمطار غدًا من خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30%، على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

حالة الطقس غدًا

وتشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، حيث يكون الطقس دافئا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مائلا للحرارة على جنوب سيناء، والسواحل الشمالية الشرقية، وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى، حارا على شمال وجنوب الصعيد.

تحذيرات من عاصفة رملية غدًا.

وحذرت الهيئة المواطنين من نشاط الرياح المثيرة للأتربة على كافة الأنحاء، بداية من القاهرة الكبرى وحتى جنوب الصعيد، وتصل سرعة الرياح من 40 إلي 50 كيلو متر في الساعة.

درجات الحرارة غدًا

القاهرة 27 12

الإسكندرية 22 12

طنطا 27 11

شبين الكوم 27 12

دمنهور 25 12

بلطيم 23 11

مطروح 20 13

السلوم 20 11

سيوة 24 08

بورسعيد 26 12

دمياط 24 11

الزقازيق 27 12

المنصورة 27 12

الإسماعيلية 30 12

السويس 30 12

العريش 30 13

رفح 29 12

رأس سدر 29 12

نخل 31 12

نويبع 32 18

طابا 29 16

كاترين 24 09

الطور 29 15

شرم الشيخ 29 17

الغردقة 30 17

مرسى علم 30 17

الفيوم 30 11

بني سويف 30 11

المنيا 31 12

أسيوط 32 12

سوهاج 34 13

قنا 35 14

الأقصر 35 15

أسوان 36 16

إدفو 36 16

أبو سمبل 35 16

الوادي الجديد 36 15