أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الاثنين 7-3-2022

تناول البرتقال والموز والفراولة وغيرها من الفواكهة خلال تلك الفترة أمر غاية في الأهمية، كونها تحتوي على عناصر تمد الجسم بالطاقة والفيتامينات التي يفقدها، فضلا عن أنها تمنحه مناعة قوية يستطيع من خلالها محاربة الأوبئة والأمراض التي تظهر بين الحين والآخر كفيروس كورونا ومتحوره القوي أوميكرون، والذي تسبب في وفاة كثيرين.

وفي هذا الصدد، وفي إطار متابعة الكثيرين للأسعار خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان، تستعرض «الوطن» فيما يلي أسعار الفاكهة المختلفة، وفق جولة صاحبة أجرتها في الأسواق:

أسعار الفاكهة في الأسواق

شهدت أسعار الفاكهة اليوم الإثنين حالة من التباين في الأسواق المحلية، وذلك وفق ما رصدته «الوطن» في الأسواق، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

- سعر الموز 10 جنيهات للكيلو الواحد.

- ْسعر اليوسفي تراوح بين 8 و10 جنيهات للكيلو الواحد.

- سعر التفاح الجولدن بين 17 و19 جنيها للكيلو الواحد.

- سعر كيلو الفراولة 10 جنيهات.

- سعر الكيلو الواحد من الأفوكادو نحو 50 جنيهًا.

- سعر التفاح سعر 25 جنيهًا للأمريكاني.

- سعر التفاح السوري واللبناني لـ18 جنيها .

- سعر كيلو البرقوق 25 جنيها.

- سعر كيلو البرتقال بين 3 و5 جنيهات باختلاف النوع.

- سعر الكيوي 25 جنيهًا للكيلو الوحد.

الفاكهة في سوق العبور

وسجلت أسعار الفاكهة اليوم الإثنين في سوق العبور وجاءت كالتالي:

سعر الفراولة في سوق العبور

وتراوح سعر كيلو الفراولة بين 7 و10 جنيهات في سوق العبور.

سعر التفاح في سوق العبور

تراوح سعر التفاح بين 12 و20 جنيها باختلاف النوع.

سعر العنب في سوق العبور

سجل سعر كيلو العنب المستورد في سوق العبور نحو 30 جنيها.

سعر البرتقال في سوق العبور

واختلف سعر كيلو البرتقال البلدي بين جنيهين و4 جنيهات.

سعر الجوافة في سوق العبور

تراوح سعر كيلو الجوافة بين 4 و8 جنيهات بسوق العبور.