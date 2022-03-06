أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الأحد 6-3-2022

تودع الكثير من الفاكهة الأسواق، لقرب انتهاء موسم زراعتها وطرحها، لذا قد تتأثر بعض أسعار المعروضات، ما يدفع الكثير من المواطنين لمتابعة أسعار الفاكهة بشكل يومي، كونها تحمل العديد من الفوائد التي لا تعد ولا تحصى، فضلا عن أنّها تحتوي على عناصر غذائية وأليفات وفيتامينات متعددة، إضافة إلى المعادن ومضادات الأكسدة.

وفي هذا الصدد، وفي إطار متابعة الكثيرين للأسعار خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان، تستعرض «الوطن» فيما يلي أسعار الفاكهة المختلفة، وفق جولة صاحبة أجرتها في الأسواق:

أسعار الفاكهة في الأسواق

وشهدت أسعار الفاكهة اليوم حالة من التباين في الأسواق المحلية وذلك وفق ما رصدته «الوطن» في الأسواق، اليوم الأحد الموافق 6 مارس، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

- سعر كيلو الفراولة 10 جنيهات.

- سعر كيلو البرقوق 25 جنيها.

- سعر كيلو البرتقال بين 3 و5 جنيهات باختلاف النوع.

- سعر الكيوي 25 جنيهًا للكيلو الوحد.

- سعر الموز 10 جنيهات للكيلو الواحد.

- ْسعر اليوسفي تراوح بين 8 و10 جنيهات للكيلو الواحد.

- سعر التفاح الجولدن بين 17 و19 جنيها للكيلو الواحد.

- سعر الكيلو الواحد من الأفوكادو نحو 50 جنيهًا.

- سعر التفاح سعر 25 جنيهًا للأمريكاني، بينما وصل سعر التفاح السوري واللبناني لـ18 جنيها في الأسواق.

الفاكهة في سوق العبور

وجاءت أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد، كما يلي:

سعر العنب في سوق العبور

سجل سعر كيلو العنب المستورد في سوق العبور نحو 30 جنيها.

سعر الجوافة في سوق العبور

تراوح سعر كيلو الجوافة بين 4 و8 جنيهات بسوق العبور.

سعر الفراولة في سوق العبور

وتراوح سعر كيلو الفراولة بين 7 و10 جنيهات في سوق العبور.

سعر التفاح في سوق العبور

تراوح سعر التفاح بين 12 و20 جنيها باختلاف النوع.

سعر البرتقال في سوق العبور

واختلف سعر كيلو البرتقال البلدي بين جنيهين و4 جنيهات.