للنساء فقط.. خدمتان مجانيتان في البنوك اعتبارًا من الثلاثاء المقبل

قالت مصادر مصرفية إن جميع البنوك الحكومية والخاصة اشتركت فى مبادرة البنك المركزي المصري للشمول المالي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وأكدت المصادر لـ«الوطن» أن من بينها بنك عوده الخاص، الذي أعلن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بتقديم تسهيلات خاصة للمرأة.

وقال بنك عوده في بيان رسمي له اليوم: «بنك عوده بيحتفل معاكي وبيقدم لك العديد من المزايا على الحسابات وبطاقة الخصم المباشر».

الشمول المالي ليوم المرأة المصرية

وقدم بنك عوده خدمتين بهدف التسهيل على المرأة المصرية بمناسبها احتفالها بيومها العالمي، هما فتح حساب بدون مصاريف، والحصول على بطاقة الخصم المباشر بدون مصاريف إصدار، على أن تسري هذه المبادرة خلال الفترة من 8 إلى 31 مارس 2022.

وكان البنك المركزي المصري، أعلن عن مبادرة الشمول المالي للمرأة، خلال الفترة 8 إلى 31 مارس الجاري، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمى للمرأة في 8 مارس، ويوم الاحتفال بالأم المصرية في 21 مارس.

يوم المرأة المصرية فى البنوك

ويحرص بنك مصر على المشاركة فى جميع المبادرات والحملات التي يطلقها البنك المركزي المصري، وعلى رأسها حملات تعزيز الشمول المالى ودعم المرأة، إذ يعتبر من أوائل البنوك التي ساهمت في حملات التثقيف والشمول المالي منذ إطلاقها في مصر عام 2014 تحت رعاية البنك المركزي.

الشمول المالي من بنك مصر

ويدعم بنك مصر جهود الدولة فى تحقيق الشمول المالي من خلال عدة محاور منها؛ الاهتمام الدائم بالتثقيف المالي للعملاء وغير العملاء والتركيز على فئات «المرأة، الشباب، رواد الأعمال»، كما يعمل بنك مصر بكامل طاقته لتطوير واستحداث المنتجات المصرفية التي تناسب جميع الفئات العمرية وبما يتماشى مع التطور التكنولوجي الحالي، لمواكبة تطلعات العملاء، وكذلك مراعاة الفئات «غير المتعاملين مع البنوك»، سعيًا لتضمينهم وتحقيق الشمول المالي.