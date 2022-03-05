بنك مصر يوقع اتفاقية شراكة جديدة مع «فيزا» فى مجالات الدفع الإلكترونى

قام بنك مصر مؤخراً بتوقيع اتفاقية تعاون طويلة الأجل مع شركة فيزا الرائدة فى مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، تتيح الاتفاقية لبنك مصر تقديم أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا المدفوعات الرقمية لمواكبة احتياجات العملاء، وتقديم منتجات وخدمات جديدة وحلول مبتكرة للعملاء، من كافة الشرائح وتدعيم الحلول الرقمية بمزايا متطورة وتنافسية بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق التحول الرقمى الشامل وتشجيع نظم الدفع الإلكترونية.

إيهاب درة: البنك يسعى إلى دفع جهود الشمول المالى الذى يعد توجهاً رسمياً واستراتيجياً للدولة

وقال بنك مصر فى بيان صادر عنه «تعد هذه الشراكة مثالاً قوياً على تضافر جهود مؤسسات رائدة مثل بنك مصر، أحد أكبر البنوك المصرية، وشركة فيزا الرائدة فى مجال المدفوعات الإلكترونية، للإسهام فى تحقيق الشمول المالى وتوسيع رقعة قبول المدفوعات الإلكترونية بما يسمح بمزيد من الفوائد المتعددة للتجار والمستهلكين والاقتصاد المصرى ككل».

ويأتى توقيع اتفاقية الشراكة فى إطار حرص البنك على دعم التحول للمجتمع اللانقدى، وإتمام كافة المعاملات المصرفية بسهولة وأمان، وبخاصة فى ظل تفضيل الأفراد للتباعد الاجتماعى واستخدام الخدمات الإلكترونية كبديل آمن، فى ظل الظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا، ويعد هذا التعاون خطوة على طريق نجاحات بنك مصر فى مجال المدفوعات الإلكترونية وخاصة بطاقات الدفع.

وقال إيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، عقب التوقيع «إن بنك مصر يسعى دائماً إلى دفع جهود الشمول المالى الذى يعد توجهاً رسمياً واستراتيجياً للدولة، لأنه أصبح حتمياً وليس اختياراً، ويعد أولوية للبنوك فى مصر خلال الفترة المقبلة، ويجب أن تتحد جهود البنوك جميعاً مع جهود البنك المركزى لاتخاذ خطوات أكثر فاعلية لتحقيق نقلة نوعية فى الاقتصاد المصرى بتطبيق الشمول المالى».

وأكد أهمية تحفيز المواطنين على استخدام خيارات الدفع الإلكترونى المختلفة، حيث يقوم بنك مصر بدعم جهود التحول الرقمى من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر فى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة حيث توسع البنك فى تقديم عدد ضخم من الخدمات الرقمية لعملائه. ويعد هذا البروتوكول استكمالاً للنجاحات السابقة بين بنك مصر وشركة فيزا للتعاون فى مختلف مجالات الدفع الإلكترونى.

وقالت ملاك البابا، مدير عام شركة فيزا مصر، إن هذه الشراكة تأتى فى إطار استراتيجية فيزا لدعم المؤسسات المالية المختلفة فى سعيها لتقديم أحدث المنتجات الإلكترونية وتحقيق الشمول المالى وتلبية احتياجات العملاء، وذلك فى ظل ما تشهده مصر من تحول سريع فى التكنولوجيا المالية والتحول نحو مجتمع لا نقدى بدعم الحكومة والقطاع المصرفى وشركات التكنولوجيا المالية.

وأضافت ملاك البابا «تحرص فيزا على تطوير شراكات قوية ودائمة لتقديم نماذج تمويلية جديدة، من خلال الخبرة العالمية التى تتميز بها فيزا، فضلاً عن شبكة تضم 70 مليون ماكينة دفع فى أكثر من 200 دولة، كما أننا ملتزمون بتطوير كافة الحلول المبتكرة والمتطورة، حيث إننا نسخر شبكتنا للدفع الرقمى لمساعدة العديد من الشركات فى المنطقة ليس فقط على الصمود فى وجه التحديات، بل أيضاً للازدهار جنباً إلى جنب مع المجتمعات».

هذا ويسعى بنك مصر دائماً لدعم جهود التحول الرقمى من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر فى تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، كما يعمل بنك مصر على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية فى الخدمات التى تلبى احتياجات عملائه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.