ناهد السباعي: هدى سلطان كانت شخصية ثورية أكثر من جدي

وصفت الفنانة ناهد السباعي جدتها الفنانة الراحلة هدى سلطان بـ«الثورية المحبة للوطن»، وأنها لو كانت موجودة في الفترة الراهنة كانت ستشارك في أي عمل يساهم في نهضة مصر.. جاء ذلك خلال ندوة تكريم الفنانة الراحلة ضمن الدورة الحالية من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والذي تستمر فعالياته حتى 10 مارس الجاري.

وكشفت ناهد السباعي عن الجزء الثوري في شخصية جدتها هدى سلطان، قائلة: «كانت تحب أن يكون لها دور في الأحداث السياسية التي تمر بها البلاد، وفي فترات الحروب كانت تنزل إلى الشارع وتقدم الطعام والملابس، وكان من أحب الأعمال لقلبها أوبريت (القدس هترجع لنا) لإيمانها الكامل بالقضية الفلسطينية».

ناهد السباعي: هدى سلطان كانت محبة للوطن

وأشارت حفيدة الفنانة الراحلة إلى أنها سألت والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي عن المواقف السياسية لجدها، لتقول لها إنه لم يكن له دور ثوري مثل جدتها، وذلك خلال الندوة التي تضمنت توقيع كتاب «عشر نساء في واحدة» للناقد كمال رمزي، ويتحدث عن الفنانة الراحلة.

حضر الندوة عدد من السينمائيين والإعلاميين بالإضافة إلى حضور جماهيري كبير للاحتفاء باسم الفنانة هدى سلطان، من بينهم السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، بالإضافة إلى الناقدين كمال رمزي ورامي عبد الرازق.

«2 طلعت حرب» يمثل مصر في المسابقة الرسمية

ويشارك في الدورة الـ 11 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عدد من الأفلام المصرية، من بينها فيلم «2 طلعت حرب» للمخرج مجدي أحمد علي في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، بينما يشارك فيلمين «شخوص عالمنا التحتي» إخراج هيثم شري، و«الأسود العواجيز» إخراج إبراهيم عباس، في مسابقة الأفلام التسجيلية.