ناهد السباعي بدون مكياج في ندوة تكريم جدتها هدى سلطان

ظهرت الفنانة ناهد السباعي بدون ميكاج نهائيًا، خلال ندوة تكريم جدتها الفنانة الراحلة هدى سلطان، ضمن فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الـ11.

وحضرت ناهد السباعي ندوة التكريم بدلًا من والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، ابنة الفنانة الراحلة هدى سلطان، بمشاركة السيناريست سيد فؤاد، رئيس المهرجان، وعزة الحسيني، مدير المهرجان، والناقد رامي رزق الله، بحضور جماهيري كبير، وذلك احتفاءً باسم الفنانة هدى سلطان.

عزة الحسيني: هدى سلطان كانت قادرة على أداء كل الأدوار

وخلال الندوة، قالت عزة الحسيني، مدير مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، إن الفنانة هدى سلطان كانت قادرة على أداء كل الأدوار، حتى إنها عندما قدمت أدوار الإغراء كانت مختلفة تمامًا عن ملكة الإغراء هند رستم، وقدمته بشكل أكثر عمقًا.

وتابعت الحسيني أن المنتجة ناهد فريد شوقي كان مقررًا حضورها الندوة، لكن لظروف خاصة لم تحضر، وحضرت بدلًا منها ابنتها ناهد السباعي.

ناهد السباعي: ما زلت أتبع نصائح هدى سلطان في حياتي

وكشفت الفنانة ناهد السباعي، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنها كانت حريصة على حضور الندوة بسبب وجود ارتباط قوي بينها وبين جدتها الراحلة، خاصة أنها تعلمت منها الكثير سواء على المستوى الشخصي أو المهني، وما زالت تتبع نصائحها حتى الآن.

وانطلق مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، الجمعة الماضي، وتستمر فعالياته حتى 10 مارس الجاري. وحضر حفل الافتتاح عدد كبير من الفنانين، منهم حسين فهمي ومحمود حميدة وسلوي خطاب وبسمة وسهر الصايغ وناهد السباعي وأحمد مجدي وعدد آخر من الفنانين.