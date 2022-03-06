قبل ندوة تكريم جدتها.. ناهد السباعي: أعيش بنصائح هدى سلطان

يقيم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، اليوم الأحد، ندوة لتكريم اسم الفنانة الكبيرة الراحلة هدي سلطان، ضمن فعاليات دورته الـ11، وذلك بحضور حفيدتها الفنانة ناهد السباعي.

كما يحضر الفعالية الفنان محمود حميدة، الرئيس الشرفي للمهرجان، بالإضافة إلى الناقد كمال رمزي لتوقيع كتاب خاص بها خلال الندوة، ويديرها الناقد رامي رزق الله.

وقبل الندوة قالت الفنانة ناهد السباعي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن والدتها المنتجة ناهد شوقي كان من المفترض أن تحضر، ولكن لأسباب خاصة حضرت بدلًا منها، قائلة: «حسيت إن دا من عند ربنا، لأني بحس إن فيه ارتباط بيني وبين جدتي كبير وإن المفروض أكون موجودة».

ناهد السباعي: أشعر بالفخر بتكريم هدى سلطان.. وتعلمت الكثير منها

وتابعت ناهد أنها تشعر بالفخر بسبب تكريم اسم الفنانة هدي سلطان في مهرجان الأقصر، متابعة: «تعلمت منها كتير أوي، علمتني إزاي أحب الفن، وإزاي أحترم مهنتي، وأكون قدر المسؤلية اللي أنا موجودة فيها».

وتابعت أنها تأثرت بها في كل تفاصيل حياتها، سواء على المستوى الشخصي أو الفني، متابعة أنها طوال الوقت تسير على نصائح هدي سلطان.

وعبّرت الفنانة الشابة عن سعادتها بالوجود في مهرجان الأقصر السينمائي، قائلاً: «سعيدة للغاية، لأن البلد مميزة، وبها تطورات كبيرة ومريحة للغاية».

وكانت آخر الأعمال الرمضانية التي شاركت بها الفنانة ناهد السباعي، مسلسل «النهاية»، والذي شاركت فيه بجانب يوسف الشريف وأحمد وفيق ومحمد لطفي وعمرو عبد الجليل وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى.

ناهد السباعي تشارك في «منورة بأهلها»

وتستعد ناهد السباعي لعرض مسلسلها الجديد «منورة بأهلها»، والتي تشارك فيه بجانب ليلي علوي وباسم سمرة وعباس أبو الحسن وسلوي خطاب وأحمد السعدني وغادة عادل ومحمد حاتم ورانيا يوسف، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد أمين راضي وإخراج يسري نصر الله.