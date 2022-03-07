اليوم آخر موعد للتقديم للمدارس الرسمية الدولية.. اعرف التفاصيل

ينتهي، اليوم الاثنين، التقديم للمدارس الرسمية الدولية للعام الدراسي الجديد 2022-2023، بعد أن قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مد التقديم لمدة أسبوع بداية من أول مارس الجاري حتى اليوم، وشددت الوزارة على جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة استيفاء كل الأوراق والشروط المطلوبة للتقديم.

مصروفات المدارس الرسمية الدولية

- مرحلة رياض الأطفال «كيجي 1» 15 ألف جنيه.

- مرحلة رياض الأطفال «كيجي 2» 16050 جنيها.

- الصف الأول الابتدائي 17100 جنيه.

- الصف الثاني الابتدائي 18150 جنيها.

- الصف الثالث الابتدائي 19200 جنيه.

الأوراق المطلوبة للتقديم

- 12 صورة شخصية حديثة للطفل.

- أصل شهادة الميلاد «محوسبة» وصورتين منها.

- نسخ من الهوية الوطنية للأب والأم.

- المؤهلات الدراسية للأب والأم.

- طباعة نموذج الطلب 2022-2023، بعد استكمال جميع البيانات، وإرفاقه مع المستندات السابقة.

- يجب وضع جميع المستندات في ملف مغلف ووضع علامة عليها اسم الطفل.

طريقة التقديم للمدارس الرسمية الدولية

- الدخول على رابط المدارس الرسمية الدولية.

- قراءة الشروط الخاصة بالتقديم بشكل جيد.

- اختيار الفرع الذي يريد التقديم له.

- كتابة البيانات الخاصة بالطالب، من حيث الاسم والسن.

فروع المدارس بالمحافظات

- فرع العبور.

- فرع الشروق.

- فرع بورسعيد 1.

- فرع بورسعيد 2.

- فرع المنصورة.

- فرع طنطا.

- فرع دمياط.

- فرع العاشر من رمضان.

- فرع الإسكندرية.

- فرع زهراء مدينة نصر.

- فرع مصطفى النحاس.

- فرع السادس من أكتوبر 1.

- فرع السادس من أكتوبر 2.

- فرع السادس من أكتوبر 3.

- فرع كفر الشيخ.

وفي سياق متصل، قالت المدارس الرسمية الدولية، في بيان لها، إنه في حال الرغبة في نقل الطالب من هذه النوعية من المدارس يتم خصم 10% مصروفات إدارية من قيمة المصروفاتن، وذلك إذا كان التحويل قبل بداية العام الدراسي ويتم خصم 50% من المصروفات إذا تم التحويل بعد بداية العام الدراسي.

وأكدت أن التقديم إلكترونيا، ويمنع التقديم في أكثر من فرع من فروع المدارس الرسمية الدولية، ولن يتم قبول أي أوراق للتقديم بفروع المدارس، لافتة إلى أنها حريصة على الاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد وفق مجموعة من الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا.