القاهرة: تحويل خطوط الضغط العالي بـ«شق الثعبان» من هوائية إلى أرضية

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن أعمال التطوير بمنطقة شق الثعبان تهدف إلى إنشاء مدينة عالمية في صناعة الرخام والجرانيت، وتوفير كل الخدمات للمساهمة في زيادة الإنتاج والاستثمارات، وتعظيم موارد الدولة بعد دخول مصانع وورش هذه المنطقة داخل منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة، إضافة إلى خلق فرص عمل إضافية، وتذليل كل المعوقات التي تواجه المستثمرين وتحسين البنية التحتية والمرافق.

جدول زمنى لتطوير شق الثعبان

وأضافت نائب المحافظ، خلال جولتها التفقدية لمنطقة شق الثعبان، أن هناك متابعة مستمرة لكل المجهودات المبذولة في هذا السياق، وأن أعمال التطوير تجرى على قدم وساق لسرعة الانتهاء منها وفقًا للجدول الزمني المحدد للأعمال، حيث يتم استكمال تطوير مدخل المنطقة ورصف الكيلو الأول حتى منطقة المفارق، وكذلك تركيب اللاندسكيب من جهة المدخل بطريق الأوتوستراد لتنفيذ شكل جمالي وتابلوه يحاكي طبيعة الأنشطة الصناعية بهذا الموقع.

وأشارت إلى تكثيف حملات رفع الإشغالات الموجودة بمدخل شق الثعبان، ومتابعة أعمال رفع المخلفات الصلبة والسحالة ورفع كفاءة وتجريد الطرق.

تحويل كابلات الضغط العالي إلى أرضية

وأشارت إلى المجهودات المبذولة لتحويل كابلات الضغط العالي من هوائية إلى أرضية من خلال التنسيق المستمر مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمسؤولة عن أعمال التحويل، موكدة متابعة أعمال تغيير مسار الكابلات بمنطقة الشيماء وبدر الليثي وشق الثعبان واستطلاع الأماكن المراد تحويل الكابلات بها.

شارك فى الجولة المهندسة جيهان جادو، القائم بأعمال رئيس حي طرة، والعميد ماجد فوزي، رئيس الجهاز التنفيذي لشق الثعبان، ومديرو المتابعة الميدانية والإشغالات وفرع الهيئة ومشرفو المربعات.

كما تفقدت نائب المحافظ أعمال التطوير والنظافة ورفع الإشغالات بمدخل شق الثعبان، ووجهت خلال الزيارة بسرعة الاتتهاء من أعمال التطوير وتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات.

نقل سكان السكر والليمون والجيارة

من ناحية أخرى، تتابع نائب محافظ القاهرة نقل سكان مناطق السكر والليمون والجيارة وحوش الغجر إلى مشروع إسكان الخيالة، حيث يتم تسليمهم وحدات سكنية مجهزة ضمن خطة القضاء على العشوائيات، بعد انتهاء حصر المواقع الموجود بها.