هبوط مفاجئ في أسعار القهوة والكاكاو عالميا.. بعد رحلة صعود قياسية

تراجعت أسعار القهوة والكاكاو، على أساس شهري، بعد رحلة صعود قياسية استمرت لأشهر، على خلفية أزمة المعروض التي تسببت فيها حالات الجفاف التي ضربت البرازيل، أكبر منتج للبن في العالم.

تراجع الأسعار في البورصات العالمية

وشهدت الأسعار، في البورصات العالمية، تراجعا ملحوظا، حيث سجل سعر البن 2.24 دولارا للرطل «الرطل يعادل 450 جرام تقريبا»، في تعاملات 3 مارس الجاري، مقارنة بالأسعار القياسية التي تحققت في بداية فبراير، حيث وصل سعر رطل البن 2.58 دولارا في تعاملات 8 فبراير، ليهبط إلى 2.47 دولارا في تعاملات 13 فبراير الماضي، و2.46 دولارا في 17 فبراير، ثم 2.37 دولارا في 23 فبراير.

ورغم التقلبات السعرية الشديدة التي شهدتها أسعار البن في الأشهر الماضية، إلا أن توقعات الأسواق تشير إلى متوسط السعر السنوي سيشهد انخفاضا نتيجة نمو الإنتاج المتوقع.

وكان تقرير لهيئة أمريكية مختصة بالمحاصيل الزراعية توقع أن تنخفض أسعار البن بنسبة 2٪ على أساس سنوي، وأكد التقرير أن زيادة الإنتاج المتوقعة في محصول البن بالبرازيل، سيؤدي إلى انخفاض سعر بن «أرابيكا».

البرازيل أكبر مورد للبن في العالم

وتعد البرازيل أكبر مورد للبن في العالم بحصة 35٪ من الصادرات العالمية، حيث صدرت البلاد نحو 1.7 مليون طن من القهوة للخارج من يناير حتى سبتمبر 2021، وهو ما يزيد بنسبة 5.8٪ عن نفس الفترة من عام 2020، بقيمة 3.95 مليار دولار.

وبالتوازي، شهدت أسعار الكاكاو انخفاضا كبيرا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث سجل سعر الطن 2620 دولارا في تعاملات 3 مارس الماضي، انخفاضا من 2833 دولارا في تعاملات 9 فبراير الماضي، بعد أن شهدت الأسعار ارتفاعا خلال فصل الشتاء، مع تزايد الطلب في الأسواق.

وبحسب بيانات البورصات، بدأت أسعار الكاكاو انخفاضها منذ أول تعاملات 10 فبراير الماضي، حيث سجل السعر 2811 دولار، ثم تراجع بعدها إلى 2731 دولارا في تعاملات 13 فبراير، ثم إلى 2671 دولارا في 15 فبراير، ثم إلى 2640 دولارا في 17 فبراير، والهبوط الأكبر في 27 فبراير، حيث سجل السعر 2529 دولارا للطن.