توقعات بارتفاع أسعار البن والشاي عالميا.. أزمات تضرب الدول المنتجة

من المتوقع أن تستمر الأسعار العالمية لمنتجات القهوة والشاي والكاكاو، في الزيادة خلال شهر ديسمبر المقبل، وسط استمرار أزمات سلاسل التوريد العالمية، والموجة التضخمية التي ضربت أغلب اقتصادات العالم.

وأظهر تقرير الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية، الذي تصدره غرفة الصناعات الغذائية، أن هناك توقعات بصعود أسعار البن في تعاملات الشهر المقبل، ووفقًا للتقرير فقد ارتفع سعر كيلو البن «أربيكا» من 4.47 دولارًا في شهر يوليو، إلى 4.76 دولار في أغسطس، ثم إلى 4.97 دولار في سبتمبر، وسط توقعات ببلوغه 5.26 دولار في ديسمبر المقبل.

وأشار التقرير إلى أن معدل التغيير في السعر، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بلغ نحو 79%.

أزمات الجفاف تؤثر على إنتاج البرازيل

وشهدت أسعار البن ارتفاعًا ملحوظا خلال الفترة الماضية في الأسواق العالمية، بسبب الأزمات التي طرأت على الدول المنتجة، وعلى رأسها البرازيل، حيث تسببت موجة الجفاف في تراجع المحصول لديها.

وفي تصريحات سابقة لـ«الوطن»، قال حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالغرف التجارية، إن هناك عدة أسباب لارتفاع الأسعار العالمية، منها خفض الإنتاج على خلفية الجفاف والمشكلات الداخلية في البلدان المنتجة، فضلًا عن استمرار صعود معدلات التضخم العالمي.

وأوضح أن دولة فيتنام التي تعد واحدة من كبار المنتجين، شهدت أزمات مرتبطة بسلاسل الشحن والتوردين، نتيجة جائحة كورونا وهو ما تسبب في خفض إمدادات البن.

وفيما يتعلق بالشاي، أظهر التقرير أن السعر يتجه إلي الصعود الطفيف، حيث ارتفع سعر الكيلو من 2.66 دولارا في يوليو إلي 2.72 دولارا في أغسطس، وإلي 2.73 دولارا في سبتمبر.

ارتفاع سعر الكاكاو

ومع دخول فصل الشتاء، وتزايد الطلب يتوقع التقرير ارتفاع سعر الكاكاو، حيث صعد سعر الكيلو من 2.33 دولارا في يوليو، إلي 2.53 دولارا في أغسطس الماضي، ثم ارتفع إلي 2.64 دولارا في سبتمبر، وسط توقعات بأن يرتفع في ديسمبر إلي 2.75 دولارا.