تراجع نسبي في أسعار القهوة والكاكاو بعد رحلة صعود قياسية

تراجعت أسعار القهوة والكاكاو في تعاقدات البورصات العالمية، بعد رحلة صعود امتدت لشهور، على خلفية أزمات نقص المعروض وتراجع الإمدادات، التي تزامنت مع نقص المحصول لدى أكبر المنتجين العالميين بسبب مشكلات الطقس والجفاف.

وهبطت أسعار البن إلى 246 سنتاً للرطل نحو 450 جرامًا، في تعاملات يوم 17 فبراير الجاري، مقارنة بـ258.4 سنت للرطل في تعاملات يوم 8 فبراير، وهو أعلى سعر تحقق في تعاملات الشهر الجاري، وبحسب بيانات أسواق السلع العالمية فقد انخفضت أسعار البن إلى المستوى الحالي، بعدما سجلت 247.9 سنت للرطل في تعاملات 13 فبراير.

مخاوف العرض

وكانت أسعار المشروب الأكثر شعبية في العالم شهدت ارتفاعات قياسية خلال الأشهر الماضية، بعدما صعدت العقود الآجلة لأعلى مستوياتها منذ نحو 10 سنوات في بورصة نيويورك، متأثرة بمخاوف الأسواق من تراجع العروض ونقص الإمدادات بسبب جفاف الطقس في البرازيل والقلق من استمرار أزمة سلاسل التوريد واستمرار ارتفاع أسعار الشحن.

وشهدت العقود الآجلة لقهوة أرابيكا الشهيرة بنسبة تجاوزت 3.5%، في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، وهو أعلى سعر منذ سبتمبر 2011، وفقا لوكالة «بلومبرج».

انخفاض الكاكاو

في الوقت ذاته، شهدت أسعار الكاكاو انخفاضًا طفيفًا بعد ارتفاع خلال أشهر فصل الشتاء، إذ سجل السعر في تعاملات 18 فبراير الجاري ما قيمته 2640 دولارا للطن، هبوطا من مستوى قياسي بلغ 2833 دولارا للطن.

وبحسب البيانات فقد سجلت أسعار الكاكاو ما قيمته 2576 دولارًا للطن في تعاملات 20 يناير الماضي، ثم انخفضت إلى 2493 دولارًا للطن في تعاملات 23 يناير، وتراجعت مرة أخرى إلى 2451 دولارًا في 26 يناير، لكنها ارتفعت في 3 فبراير مسجلة 2724 دولارًا للطن، لتقفز إلى 2833 دولارًا في 9 فبراير، قبل أن تبدأ رحلة التراجع منذ 10 فبراير والتي بدأتها بسعر 2811 دولارًا للطن.