عاجل.. الرئيس الأوكراني يعلن تدمير مطار فينيتسيا بالكامل «فيديو»

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قبل قليل، تعرض مدينة فينيتسيا لـ8 هجمات صاروخية روسية، أدت إلى تدمير المطار بشكلٍ كامل، وفق نبأ عاجل بثته قناة «العربية».

تدمير مطار فينيتسيا بالكامل فى أوكرانيا

أفاد مراسل قناة «العربية» بأن العاصمة الأوكرانية كييف، تعرضت أيضًا لحصار كامل من كل الجهات من قبل القوات الروسية.

القوات الروسية تحاصر العاصمة الأوكرانية كييف

كانت وسائل إعلام أوكرانية أعلنت في وقت سابق من اليوم، وقوع اشتباكات بين القوات الأوكرانية والروسية في إيربين غربي العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال «زيلينسكي» إن العديد من المدن الأوكرانية تعرضت للقصف المكثف من قبل الجيش الروسي، مؤكدًا أن بلاده تتعامل باحترام مع الأسرى، رغم الأفعال الروسية.

وتابع «زيلينسكي» أن «القصف في مدينة كييف جريمة تاريخية»، مضيفًا: «ندافع عن حريتنا ومواطنينا، وفهمنا كيف سنعيد البناء لدولتنا، وشكلنا المراكز المالية لإعادة البناء في أوكرانيا».

استمرار الغزو الروسي على أوكرانيا

ودخل الغزو الروسي على أوكرانيا اليوم الأحد، يومه الـ11، مع إصرار الرئيس فلاديمير بوتين، على قبول شروطه لإنهاء العمليات العسكرية، في مقابل تنديد من الرئيس الأوكراني زيلينسكي، بموقف حلف شمال الأطلسي «الناتو»؛ بسبب رفضهم جعل سماء أوكرانيا منطقة حظر جوي.