عاجل.. أمريكا: العالم يواجه تهديدا أمنيا لم يشهده منذ 30 عاما بسبب حرب أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، إن العالم يواجه تهديدا أمنيا لم يشهده منذ أكثر من 30 عاما، لافتا إلى أن حرب روسيا على أوكرانيا «غير المبررة» تسببت بأزمة في المنطقة، قائلا: «نعمل على اتفاق لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من بولندا، وفق نبأ عاجل ورد على قناة «العربية».

ودعا «بلينكن»، جميع الدول إلى الانضمام للجهود المبذولة لدعم اللاجئين من أوكرانيا، معربا عن أن روسيا انتهكت القانون الدولي بهجومها على أوكرانيا منذ أكثر من 10 أيام.

وتابع «بلينكن»، أن مولدوفا، مثال يحتذى به للدول الديمقراطية في المنطقة، داعما طموحات مولدوفا بالسعي للانضمام للاتحاد الأوروبي.

ومن جهة أخرى، قالت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو: «نأمل أن تتوقف الحرب في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن»..