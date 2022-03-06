الأمم المتحدة: وتيرة فرار اللاجئين من أوكرانيا الأكبر منذ حرب العالمية الثانية

أعلنت المفوضية الأوروبية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، قبل قليل، أن وتيرة فرار اللاجئين من أوكرانيا، هي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، وفق نبأ عاجل بثته قناة «العربية».

وتيرة فرار الأوكرانيين هي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية لشؤون اللاجئين، أورسولا فون، إن أزمة النزوح من أوكرانيا هي الأسرع تناميا في أوروبا من الحرب العالمية الثانية.

1.5 مليون أوكراني فروا من البلاد منذ اندلاع الجرب

وقالت «دير لاين» إن أكثر من 1.5 مليون أوكراني فروا من البلاد منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، و270 ألف لاجئ عبروا حدود رومانيا.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية، منذ أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 24 فبراير الماضي، شن موسكو عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس.