درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 7-3-2022 في مصر
كتب:
انتصار الغيطاني
01:57 ص | الإثنين 07 مارس 2022
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 7-3-2022 في مصر
قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم الاثنين يسود طقس غائم نسبيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الغربية والقاهرة الكبرى، ووسط سيناء ومحافظات الوجه البحري، مع تكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى تلك المحافظات.
انخفاض درجات الحرارة
وأشارت هيئة الأرصاد فى بيان صادر عنها منذ قليل، إلى أن هناك انخفاض فى درجات الحرارة عن أمس الأحد، ما بين 3-4 درجات على معظم مدن ومحافظات الجمهورية، حيث تسجل محافظة القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 درجة، ويسود طقس دافئ، فيما تسجل محافظات شمال الصعيد 25 درجة، وسجلت جنوب الصعيد 33 درجة، بانخفاض 3 درجات عن أمس الأحد.
انتهاء المنخفض الخماسيني
وأضافت الأرصاد الجوية فى بيان صادر عنها، أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة، تختفي بعد مرور المنخفض الخماسيني مساء أمس فى اتجاه الشرق، حيث لن تتجاوز سرعات الرياح 10 كيلومترات في الساعة، حيث ستكون هناك رياح شمالية غربية، وأشارت الأرصاد الجوية، إلى تكون الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى محافظات شمال الصعيد ووسط سيناء، والوجه البحري والسواحل الشمالية، والقاهرة، ومدن القناة.
درجات الحرارة
وجاءت درجات الحرارة غدا على مدن ومحافظات الجمهورية كالتالي:
القاهرة 23 12
الإسكندرية 20 12
طنطا 22 11
شبين الكوم 23 12
دمنهور 23 12
بلطيم 21 11
مطروح 20 12
السلوم 21 11
سيوة 23 10
بورسعيد 19 12
دمياط 20 11
الزقازيق 23 12
المنصورة 22 132
الإسماعيلية 30 12
السويس 23 12
العريش 23 13
رفح 19 11
رأس سدر 23 13
نخل 22 10
نويبع 24 16
طابا 23 14
كاترين 22 09
الطور 22 14
شرم الشيخ 24 17
الغردقة 25 17
مرسى علم 30 17
الفيوم 23 11
بني سويف 23 11
المنيا 25 12
أسيوط 26 12
سوهاج 28 13
قنا 29 14
الأقصر 31 15
أسوان 32 15
إدفو 33 16
أبو سمبل 31 16
الوادي الجديد 30 14.