درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 7-3-2022 في مصر

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم الاثنين يسود طقس غائم نسبيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الغربية والقاهرة الكبرى، ووسط سيناء ومحافظات الوجه البحري، مع تكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى تلك المحافظات.

انخفاض درجات الحرارة

وأشارت هيئة الأرصاد فى بيان صادر عنها منذ قليل، إلى أن هناك انخفاض فى درجات الحرارة عن أمس الأحد، ما بين 3-4 درجات على معظم مدن ومحافظات الجمهورية، حيث تسجل محافظة القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 درجة، ويسود طقس دافئ، فيما تسجل محافظات شمال الصعيد 25 درجة، وسجلت جنوب الصعيد 33 درجة، بانخفاض 3 درجات عن أمس الأحد.

انتهاء المنخفض الخماسيني

وأضافت الأرصاد الجوية فى بيان صادر عنها، أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة، تختفي بعد مرور المنخفض الخماسيني مساء أمس فى اتجاه الشرق، حيث لن تتجاوز سرعات الرياح 10 كيلومترات في الساعة، حيث ستكون هناك رياح شمالية غربية، وأشارت الأرصاد الجوية، إلى تكون الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى محافظات شمال الصعيد ووسط سيناء، والوجه البحري والسواحل الشمالية، والقاهرة، ومدن القناة.

درجات الحرارة

وجاءت درجات الحرارة غدا على مدن ومحافظات الجمهورية كالتالي:

القاهرة 23 12

الإسكندرية 20 12

طنطا 22 11

شبين الكوم 23 12

دمنهور 23 12

بلطيم 21 11

مطروح 20 12

السلوم 21 11

سيوة 23 10

بورسعيد 19 12

دمياط 20 11

الزقازيق 23 12

المنصورة 22 132

الإسماعيلية 30 12

السويس 23 12

العريش 23 13

رفح 19 11

رأس سدر 23 13

نخل 22 10

نويبع 24 16

طابا 23 14

كاترين 22 09

الطور 22 14

شرم الشيخ 24 17

الغردقة 25 17

مرسى علم 30 17

الفيوم 23 11

بني سويف 23 11

المنيا 25 12

أسيوط 26 12

سوهاج 28 13

قنا 29 14

الأقصر 31 15

أسوان 32 15

إدفو 33 16

أبو سمبل 31 16

الوادي الجديد 30 14.