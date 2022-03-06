طقس قنا اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح محملة بالأتربة

تشهد محافظة قنا اليوم الأحد، حالة من عدم الاستقرار في الطقس، على خلفية الموجة التي تتعرض لها البلاد في مثل هذه الأيام من كل عام، من خلال رياح الخماسين المحملة بالأتربة، وكذلك الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، والذي يعقبه انخفاضا مرة أخرى.

طقس قنا.. درجة الحرارة العظمى 37

وبحسب هيئة الأرصاد الجورية، هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كافة انحاء المحافظة، ليكون حارا نهارا وشديد البرودة ليلا، وسجلت محافظة قنا 37 درجة حرارة عظمى، مع وجود غيوم بسيطة في سماء المحافظة، ومؤشرات لهبوب رياح محملة بالأتربة تزامنا مع تقلبات رياح الخماسين.

إعلان حالة الطوارئ

وأعلن ديوان عام محافظة قنا، تفعيل غرفة عمليات المحافظة وتفعيل أفرعها بسبب طقس قنا اليوم، الذي يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة وهبوب رياح محملة بالأتربة.

وقال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن المحافظة مستعدة للتغيرات الجوية والتقلبات في درجات الحرارة التي يشهدها طقس قنا خلال هذه الأيام، وذلك برفع درجات الاستعداد القصوى في كل النواحي، خاصة في المستشفيات الحكومية مع إطلاق تحذيرات للمواطنين بالمخاطر المتوقعة.

هيئة الأرصاد الجوية تحذر السائقين بسبب الرياح

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم، المواطنين، وخاصة السائقين، بتوخي الحذر الشديد أثناء السير على الطرقات المكشوفة بسبب الرياح المحملة بالأتربة التي تعمل على تقليل الرؤية، الأمر الذي قد يؤدي غلى وقوع حوادث مرورة كبيرة.