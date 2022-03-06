تفاصيل طقس الأسبوع.. تساقط أمطار وانخفاض مفاجئ في درجات الحرارة

توقع مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الموارد المائية والري، تعرض السواحل الشمالية الغربية لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة تتراوح بين 1 إلى 10 مليمتر، يوم الثلاثاء المقبل، وتوقع المركز عدم تساقط الأمطار خلال اليوم وغدا، على أي من محافظات الجمهورية.

أبرز ملامح طقس الأسبوع الحالي

وكشفت لجنة متابعة التقلبات المناخية المشكلة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في تقرير لها اليوم، عن أبرز ملامح الطقس خلال الأسبوع الحالي، التي تؤثر على المحاصيل القائمة، مؤكدة ارتفاع درجات الحرارة اليوم الأحد، من 8 إلى 10 درجات عن المعدل، بعد فترات باردة، مع نشاط كبير للرياح وبداية تشكل الشبورة صباحاً.

أوضحت اللجنة أن الحرارة تميل إلى الارتفاع الكبير على معظم أنحاء البلاد عدا الساحل الشمالي الغربي، وتستمر في الارتفاع على معظم مناطق شمال الصعيد وجنوب الوادي، حتى يوم الثلاثاء المقبل، لتصل درجات الحرارة وللمرة الأولى خلال هذا الشتاء إلى 30 درجة مئوية على مناطق وسط وجنوب الدلتا، و32 درجة مئوية في وسط الصعيد، و35 درجة في جنوب الصعيد، ليسود طقس مائل للحرارة بالمناطق الداخلية من شمال البلاد وحار بوسط و جنوب الصعيد، أما ليلًا فيكون الشعور بالطقس بارداً، مشيرة إلى انخفاض درجات الحرارة بطريقة مفاجأة وحادة بمقدار 10 درجات، غدا الاثنين، شمالاً، وتكون حركة الرياح نشطة إجمالًا.

تقلبات درجات الحرارة قد تضر المحاصيل

وعن تأثير الرياح على الزراعات القائمة، أكدت اللجنة في تقريرها، أن تقلبات درجات الحرارة على نطاق واسع يمكن أن تتسبب في ضرر للنباتات خلال نهاية فصل الشتاء، موضحة أن الأيام الباردة التي تليها أخرى دافئة تؤدي إلى أضرار كبيرة في الشعيرات الجذرية للنبات، بسبب التفاوت الكبير في عمليات الامتصاص، وهو ما يؤدي إلى الإرباك الفسيولوجي للنبات فضلا عن ظهور وانتشار بعض الآفات الحشرية والمرضية الخطيرة.