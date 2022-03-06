طقس البحيرة اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة ونشاط للرياح والعظمى 25

تشهد محافظة البحيرة، اليوم السبت، طقسا معتدلا وتحسنا ملحوظا في درجات الحرارة، وذلك عقب موجة من الصقيع وسقوط الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، والتي زادت حدتها على المدن الساحلية إدكو ورشيد والمحمودية، كما شهدت أيضًا حركة للرياح المحملة بالأتربة والرمال.

درجات الحرارة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقسا دافئا نهاراً، شديد البرودة ليلاً على كل الأنحاء، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة بسرعة 60 إلى 70 كم/ الساعة، مع توافر فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30٪ تقريباً.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، معتدلة إلى مضطربة، وإرتفاع الموج فيه من 2 إلى 2.5 متر، على أن يكون اتجاه الرياح، جنوبية غربية إلى شمالية غربية .

وسجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمى 25 درجة مئوية والصغرى 12 درجة مئوية.

نموذج محاكاة

وشهدت البحيرة قبل بداية فصل الشتاء استعدادات مكثفة حيث تم تنفيذ نموذج محاكاة لعمل المعدات وصفايات الصرف الصحي في شتي المدن والمراكز، كما وجه محافظ البحيرة برفع درجة الإستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار ورفعها.

ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات علي المنازل الآيلة للسقوط وكذلك المعديات النهرية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها، مشددا على ضرورة عقد لغرفة العمليات الفرعية داخل الوحدات المحلية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام لتلقي شكاوي المواطنين وسرعة حلها حول مياه الأمطار.