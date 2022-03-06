تحذير عاجل للمواطنين اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة وعاصفة ترابية

على مدار اليومين الماضيين، حذرت هيئة الرصاد الجوية، من تعرض مصر اليوم الأحد إلى منخفض خماسينى، مثير للرمال والأتربة على معظم مدن ومحافظات الجمهورية، لهذا أكدت الأرصاد على ضرورة توخي الحذر الشديد أثناء القيادة لانخفاض الرؤية الأفقية على الطرق .

عواصف تربية على جميع المحافظات

وأشار بيان صادر من الأرصاد الجوية، أن سرعات الرياح المثيرة للرمال والأتربة، تتراوح ما بين 40 و50 كم فى الساعة، ما يثير عاصفة ترابية، وذلك على الطرق المؤدية الى محافظات شمال الصعيد، والقاهرة الكبري، ووسط الدلتا، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء، فيما تصل سرعات الرياح إلى 70 كم فى الساعة، على محافظات غرب البلاد والسواحل الشمالية الغربية، لهذا يجب الحذر أثناء القيادة بسبب انخفاض الرؤية الأفقية.

ارتفاع فى درجات الحرارة

وأوضحت «الأرصاد» أن المنخفض الخماسيني، عبارة عن منخفض سطحي حراري على سطح الأرض، وقادم من الصحراء الغربية ومثير للرمال والأتربة ووجود عاصفة ترابية وذلك بسبب زيادة سرعات الرياح، كما أنه يتسبب فى ارتفاع فى درجات الحرارة على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، إذ تسجل القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء 27 درجة مئوية خلال ساعات النهار، فيما تسجل محافظات شمال الصعيد 29 درجة مئوية، وتسجل محافظات جنوب الصعيد 36 درجة مئوية، فيما يسود طقس حار على المحافظات الجنوبية.

درجات الحرارة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة العظمى 27 والصغرى 12.

الإسكندرية: العظمى 22 والصغرى 12.

- طنطا: العظمى 27 والصغرى 11.

- شبين الكوم: العظمى 27 والصغرى 12.

- دمنهور: العظمى 25 والصغرى 12.

- بلطيم: العظمى 23 والصغرى 11.

- مطروح: العظمى 20 والصغرى 13.

- السلوم: العظمى 20 والصغرى 11.

- سيوة: العظمى 24 والصغرى 8.

- بورسعيد: العظمى 26 والصغرى 12.

- دمياط: العظمى 24 والصغرى 11.

- الزقازيق: العظمى 27 والصغرى 12.

- المنصورة: العظمى27 والصغرى 12.

- الإسماعيلية: العظمى 30 والصغرى 12.

- السويس: العظمى 30 والصغرى 12.

- العريش: العظمى 30 والصغرى 13.

- رفح: العظمى 29 والصغرى 12.

- رأس سدر: العظمى 29 والصغرى 12.

- نخل: العظمى 31 والصغرى 12.

- نويبع: العظمى 32 والصغرى 18.

- طابا: العظمى 29 والصغرى 16.

- كاترين: العظمى 24 والصغرى 09.

- الطور: العظمى 29 والصغرى 15.

- شرم الشيخ: العظمى 29 والصغرى 17.

- الغردقة: العظمى 30 والصغرى 17.

- مرسى علم: العظمى 30 والصغرى 17.

- الفيوم: العظمى 30 والصغرى 11.

- بني سويف: العظمى 30 والصغرى 11.

- المنيا: العظمى31 والصغرى 12.

- أسيوط: العظمى 32 والصغرى 12.

- سوهاج: العظمى 34 والصغرى 13.

- قنا: العظمى 35 والصغرى 14.

- الأقصر: العظمى 35 والصغرى 15.

- أسوان: العظمى 36 والصغرى 16.

- إدفو: العظمى 36 والصغرى 16.

- أبو سمبل: العظمى 35 والصغرى 16.

- الوادي الجديد: العظمى 36 والصغرى 15.