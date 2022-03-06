«بغدادي» يبدع في نحت ورسم الخشب: نقلت تصميماتي للجدران والستائر

وسط ألوان اللوحات الزاهية، التي تعبر عن التراث الشعبي الأصيل، وخاصة التراث الشعبي في الأقصر، يجلس «محمود بغدادي» بين لوحاته التي حفرها باستخدام فن الحفر البارز والغائر للنقوش والرسومات على الخشب، التي زيَّنت معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية.

ينحت رسوماته على خزائن الملابس والمقاعد

لم يكتفِ بغدادي، نحات الخشب، باللوحات فقط، بل استغل فنه، على خزائن الملابس والدواليب والمقاعد والطبليات والدكك، ليضفي جمالا جديدا على تلك الأشياء التي نستخدمها في حياتنا اليومية، كما نقل الرسم إلى هذه الأنواع من أثاث البيوت، خاصة بالنسبة للشخصيات الشهيرة التي اخترعها، ناسة وهريدي، شوكة وسيكينة وغيرها.

يروى بغدادى لـ«الوطن» : قبل ما يقرب من 12 سنة، شاركت لأول مرة في معرض «ديارنا» بعدد محدود من لوحاتي، ضمن مشاركة إحدى جمعيات الأسر المنتجة بالأقصر، وفي أحد المعارض قال لى أحد الزائرين «أصبح لدى لوحات كتيرة من رسوماتك، لم يعد عندى مكان آخر»، ما دفعني إلى أن أفكر في توظيف الرسوم التعبيرية في منتج عملي وفني معا، يمكن أن ينافس في السوق وفي نفس الوقت يحفظ الهوية المصرية وبصمة الورشة الخاصة بي «آرت هوم الأقصر».

نقل تصاميمه الفنية للملابس والأثاث

فكر بغدادي أن يسير على مدرسة الفنان التشكيلي الفرنسي فيكتور فازاريلي، في أن يصبح الفن في متناول الجميع، وليس فقط لمقتنيي اللوحات والمنحوتات الفنية، فنقل تصاميمه الفنية للملابس والأثاث والجدران والسجاجيد والستائر وغيرها مما يستخدمه الناس في حياتهم اليومية.

من جانبها، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، في تقرير لها، أن معرض «ديارنا» يروج للحرف اليدوية الأصيلة، ما يساهم في توفير فرص بيع مباشرة وفتح أسواق جديدة للفنانين المنتجين، ويقام على هامش المعرض عدد من الورش لتعليم الحرف اليدوية من خلال عدد من الجمعيات الأهلية، مؤكدة أن المعرض سيغلق أبوابه غدا الاثنين.