مبيعات الشاحنات تسجل انخفاضًا بنسبة 22% خلال يناير بـ2960 مركبة

مع بداية العام 2022، سجل معدل مبيعات الشاحنات داخل السوق المصري، نسبة انخفاض وصلت إلى 22% بنحو 2,960 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال يناير 2021 بنحو 3.795 مركبة، وفقًا للتقرير الأخير الصادر عن مركز معلومات سوق السيارات «أميك».

معدل مبيعات الشاحنات في مصر خلال يناير الماضي

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، قائمة مبيعات مركبات الشاحنات بمختلف فئاتها وأنواعها داخل السوق المحلي خلال شهر يناير 2022، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال يناير من العام 2021.

وحسب التقرير، سجل معدل مبيعات شاحنات «الفان» نسبة انخفاض وصلت إلى 44.2% بنحو 135 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال يناير 2021 بـ242 مركبة، كما سجلت مبيعات شاحنات «البيك أب» نسبة انخفاض وصلت إلى 22.4% بـ2,036 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال يناير 2021 بنحو 2,623 مركبة.

فيما سجلت مبيعات الشاحنات الخفيفة نسبة انخفاض وصلت إلى 20.3% بنحو 63 مركبة، مقارنة بـ2021، إذ سجلت 79 مركبة، كما سجلت الشاحنات الخفيفة المتوسطة نسبة انخفاض وصلت إلى 15.3% بـ643 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها في يناير 2021 بنحو 759 مركبة.

وسجلت مبيعات الشاحنات الثقيلة، نسبة ارتفاع وصلت إلى 2.6% بـ80 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال يناير 2021، التي بلغت نحو 78 مركبة.

معدل مبيعات الشاحنات «المستوردة والمحلية» خلال يناير

وأوضح التقرير الخاص بـ«أميك»، نسب ارتفاع وانخفاض معدل مبيعات الشاحنات المستوردة والمحلية، داخل السوق المحلي خلال يناير 2022 مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال يناير 2021، لافتًا إلى ارتفاع في مبيعات الشاحنات المستوردة بنسبة 15% بنحو 430 مركبة، مقارنة بمبيعات يناير 2021، التي بلغت نحو 374 مركبة.

بينما سجلت مبيعات الشاحنات المحلية، نسبة انخفاض وصلت إلى 26% بنحو 2,530 مركبة، مقارنة بمبيعات يناير 2021، التي بلغت 3.421 مركبة.

ترتيب الشركات الأكثر مبيعًا للشاحنات خلال يناير الماضي

ولفت التقرير، إلى ترتيب الشركات الأكثر مبيعًا للشاحنات خلال يناير 2022، مقارنة بمعدل المبيعات لكل شركة خلال يناير 2021، وهي بالترتيب: