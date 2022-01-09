ارتفاع مبيعات الشاحنات إلى 40.2% في 2021

سجل معدل مبيعات مركبات الشاحنات، خلال الفترة من شهر يناير وحتى نوفمبر من 2021 ارتفاعًا بنسبة وصلت إلى 40.2% بـ 45,548 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات العام الماضي 2020، إذ سجلت 32,488 مركبة، وذلك حسب التقرير الأخير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات «الأميك».

معدل مبيعات الشاحنات خلال 2021

وأشار التقرير، إلى ارتفاع معدل مبيعات الشاحنات «البيك أب/فان»، بـ 3,276 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 بنحو 1,288 مركبة، كما سجل معدل مبيعات الشاحنات «البيك أب» نسبة ارتفاع وصلت إلى 36.3% بـ 31,203 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 إذ سجلت 22,901 مركبة.

ارتفاع في معدل مبيعات الشاحنات الخفيفة

وأوضح التقرير، ارتفاع في معدل مبيعات الشاحنات الخفيفة بنسبة 23% بـ 936 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 بنحو 761 مركبة، كما ارتفع معدل مبيعات الشاحنات الخفيفة المتوسطة بنسبة 34% بـ 8,998 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 بـ6,700 مركبة.

ولفت التقرير إلى ارتفاع معدل مبيعات الشاحنات المتوسطة بشكل بسيط بـ 173 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 بنحو 115 مركبة، فيما سجل معدل مبيعات الشاحنات الثقيلة نسبة ارتفاع ملحوظ إذ سجلت 962 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 بنحو 723 مركبة.

ترتيب الشركات الأكثر مبيعًا للشاحنات خلال نوفمبر الماضي

ترتيب الشركات الأكثر مبيعًا للشاحنات

وفي سياق متصل، أوضح التقرير الأخير الصادر من «الأميك» ترتيب الشركات الأكثر مبيعًا للشاحنات خلال شهر نوفمبر الماضي، وهي بالترتيب:

- شيفروليه، بارتفاع في معدل مبيعاتها بـ 2,958 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال نوفمبر 2020، إذ سجلت نحو 2,607 مركبة.

- فيات، بارتفاع بسيط في معدل مبيعاتها بـ 217 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال نوفمبر 2020 إذ سجلت نحو 94 مركبة.

- سوزوكي، بارتفاع في معدل مبيعاتها بـ 184 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال نوفمبر 2020 إذ سجلت عد 152 مركبة.

- نيسان، بانخفاض في معدل مبيعاتها بـ 143 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات نوفمبر 2020 إذ سجلت نحو 362 مركبة.

- تويوتا، بارتفاع بسيط في معدل مبيعاتها بـ 131 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال نوفمبر 2020 إذ سجلت نحو 128 مركبة.