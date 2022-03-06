الرئيس الروسي يتهم أوكرانيا بمنع إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحكومة الأوكرانية في كييف، بمنع عمليات إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول التي تطوقها عناصر الجيش الروسي بالكامل، وفقًا لـ«سكاي نيوز عربية».

إيقاف عمليات إجلاء المدنيين من ماريوبول

وأعلن الصليب الأحمر الدولي، في وقت سابق اليوم الأحد، أنّ موسكو أوقفت الممر الآمن لإجلاء المدنيين من المدينة، وهو الأمر الذي أكدته الحكومة الأوكرانية بتعثر خروج المواطنين الأوكرانيين من المدينة المحاصرة من قبل عناصر الجيش الروسي، ويشار إلى أنّ الحرب بين روسيا وأوكرانيا تدخل يومها الحادي عشر.