روسيا تحذر الدول المجاورة لأوكرانيا من استقبال طائرات مقاتلة لكييف

حذرت روسيا الدول المجاورة لأوكرانيا من استقبال طائرات مقاتلة للعاصمة الأوكرانية كييف، وفقا لما ذكرته قناة العربية في نبأ عاجل.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن استخدام سلاح الجو الأوكراني، مطارات دول أخرى ربما يعد مشاركة منها في الصراع.

المجلس الأوروبي يحذر من إغلاق المجال الجوي الأوكراني

وحذر المجلس الأوروبي، من أن إغلاق المجال الجوي الأوكراني قد يشعل فتيل حرب عالمية ثالثة.

ودعت وزارة الدفاع الروسية الأوكرانيين؛ لإخلاء المنشآت الصناعية العسكرية؛ لأنها تخطط لقصفها.

تأمين المعدات الدفاعية لأوكرانيا

فيما أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للرئيس الأوكراني، خلال اتصال هاتفي، عزمه العمل مع الشركاء لتأمين مزيد من المعدات الدفاعية لأوكرانيا.