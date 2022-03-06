جامعة سوهاج تبدأ فعاليات «الأسبوع البيئي الخامس».. ولمدة 4 أيام

بدأت اليوم، بجامعة سوهاج، فعاليات الأسبوع البيئي الخامس، الذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتستمر فعالياته على مدار 4 أيام، في الفترة من 6 إلى 9 مارس الجاري.

رفع الوعي البيئي لدى الطلاب

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، إنه يتم تنفيذ الأسبوع البيئي تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم، مضيفاً أن الهدف من إقامة الأسبوع البيئي، رفع الوعي لدي الطلاب وجميع منسوبي الجامعة، وتوعيتهم بالأخطار الصحية الناتجة عن تلوث البيئة المحيطة بهم، ونشر الثقافة البيئية، وتقديم الخدمات المجتمعية التي من شأنها النهوض بالمجتمع وزيادة وعي المواطنين بالمخاطر البيئية، وتفعيل الممارسات والسلوكيات الإيجابية التي تخدم البيئة.

التعريف بفعاليات الأسبوع

وقالت الدكتورة صباح صابر منسق الأسبوع البيئي، إن فعاليات الأسبوع بدأت من قاعة الاحتفالات الزجاجية حيث تم التعريف بفعاليات الأسبوع، والتي ستضم العديد من الأنشطة، منها تنظيم معرض للكتاب، وخيمة تمريضية لتعليم الإسعافات الأولية، كما سوف يتم تنظيم حملة توعية عن أورام الثدي مع عمل مسح شامل للسيدات الراغبات في ذلك، إلى جانب تنظيم قافلة طبية لإحدى قرى «حياة كريمة».

وأضاف الدكتور محمد توفيق، المشرف على تنفيذ الأسبوع البيئي بجامعة سوهاج، أنه سيتم إلقاء سلسلة من المحاضرات والندوات وورش العمل، والتي تدور حول إعادة تدوير الورق، من خلال عرض دور الجامعة في حل مشكلة المخلفات، والممارسات والسلوكيات الإيجابية والمهارات الحياتية، ومحاضرة عن الجمهورية الجديدة «إنجازات وتطلعات»، ويحاضر فيها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.