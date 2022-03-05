جامعة سوهاج تتطلع لرفع تصنيفها في دورة محو الأمية «يناير 2022»

تترقب جامعة سوهاج إعلان نتائج امتحانات دورة يناير 2022 لمحو الأمية وتعليم الكبار على مستوى الجمهورية، خاصةً بعد النجاح الهائل الذي حققته الجامعة في دورة امتحانات أكتوبر 2021 لمحو الأمية، وقفزها بمقدار 10 مراكز، والوصول إلى المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية، بعد محو أمية 6662 مواطناً من أبناء المحافظة، حيث زادت الآمال وتعلقت الطموحات بتحقيق مركز متقدم ونجاح أكبر خلال الدورة الحالية، الأمر الذي ستتضح نتائجه في غضون الساعات المقبلة.

جامعة سوهاج تولي اهتماماً كبيراً بملف محو الأمية

وفي هذا الصدد، قال الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، إنه في إطار توجيهات الدولة المصرية، تولي الجامعة اهتماماً كبيراً بملف محو الأمية، وذلك من خلال استغلال كافة الإمكانيات في نجاح منظومة محو الأمية وتعليم الكبار، وإعلان سوهاج خالية من الأمية، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة و«رؤية مصر 2030»، موضحاً أن إدارة الجامعة أخذت على عاتقها التصدي لتلك الظاهرة، ترسيخاََ لمبدأ المسئولية الاجتماعية وحقوق المواطنة، وذلك بالتعاون المثمر مع اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، وجميع قيادات المجتمع المدني بالمحافظة.

2742 فصلاً لمحو الأمية و17251 دارساً بسوهاج

وأشار رئيس جامعة سوهاج إلى أن إدارة الجامعة، ممثلة فى مركز تعليم الكبار، بذلت جهوداً حثيثة لاستكمال مسيرة النجاح في هذا الشأن، وذلك من خلال تشجيع طلاب الكليات على فتح عدد أكبر من فصول محو الأمية، التي وصل عددها إلى 2742 فصلاً دراسياً، تضم 17 ألف و251 دارساً، في قرى مختلف مراكز المحافظة.

ولفت «عبد الخالق» إلى أنه يجري تطبيق عدة إجراءات لتحفيز الدارسين على حضور الامتحانات، وتوفير كل ما يلزم لضمان سير العملية الامتحانية بسهولة ويسر، بحضور أكبر عدد ممكن من الممتحنين، الأمر الذي سيظهر مردوده في ارتفاع نسبة النجاح عن الدورات السابقة، ويحقق نتائج أكثر تقدماً.