غدًا.. جامعة سوهاج تنظم مهرجان التميز الرياضي

تنظم جامعة سوهاج، غدًا الأحد، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة مهرجان التميز الرياضي- النسخة الرابعة، تحت شعار «شباب جامعات الجمهورية الجديدة»، وذلك بملاعب المدينة الجامعية للطالبات على مدار يومي ٦و٧ من مارس الجاري.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، إن هذه الفاعلية تأتي في إطار رفع معدلات اللياقة البدنية ومحاربة السمنة لدى شباب الجامعات وتشجيع ممارسة الرياضة وصقل المواهب.

المهرجان يشمل رياضات جماعية وفردية

وأضاف الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون التعليم والطلاب، أن المهرجان يتضمن العديد من الرياضات الجماعية والفردية، مثل خماسي كرة القدم، كرة السلة، الكرة الطائرة.

وفي الألعاب الفردية، يتضنم المهرجان: «تنس الطاولة بنظام الفردي، ألعاب القوى (عدو ١٠٠م)، قوة الذراعين، الكاراتيه (كاتا فردي)، وثب طويل، ألعاب ترويحية»، مشيراً إلى أن منافسات الأدوار التمهيدية بدأت اليوم السبت ٥ مارس.

جوائز المراكز الثلاثة الأولى

وقال صبري محمد مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية في جامعة سوهاج، إن جوائز المراكز الثلاثة الأولى تشمل ميداليات ذهبية، فضية وبرونزية، وشهادات تقدير ومبالغ مالية رمزية.

وتنتظر جامعة سوهاج إعلان نتائج امتحانات دورة يناير لمحو الأمية وتعليم الكبار على مستوى محافظات مصر، حيث قفزت الجامعة في دورة امتحانات أكتوبر 2021 لمحو الأمية، 10 مراكز، محققة المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية بعد محو أمية 6662 مواطن.