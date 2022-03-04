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جامعة سوهاج تفتح باب التقدم للمشروعات البحثية الممولة المهمة للمجتمع

كتب:

فهد فكري بلوم وشيماء دراز
04:30 م | الجمعة 04 مارس 2022
رئيس جامعة سوهاج

رئيس جامعة سوهاج

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، عن فتح باب التقدم بالمشروعات البحثية في الموضوعات ذات الأهمية والتأثير المباشر على المجتمع السوهاجي لعام 2021 م.

موضوعات مهمة للمجتمع السوهاجي

وأوضح رئيس جامعة سوهاج أن مجلس الجامعة بجلسته الأخيرة قد وافق على تضمين مسابقة المشروعات البحثية المقدمة لنيل فرص التمويل من الموارد الذاتية للجامعة، شريطة أن تتناول الخطط البحثية المقدمة الموضوعات التي تهم المجتمع السوهاجي، ويأتى على رأسها المشكلة السكانية، وجهود محو الأمية، والمشروعات القومية المنفذة، مؤكداً على أهمية ما يحققه البحث العلمي من منافع للمجتمع الإنساني، وضرورة استخدامه بشكل ممنهج لابتكار الحلول الاجتماعية للمشكلات التي تواجهه.

تشكيل لجان لتحكيم البحوث والمشروعات البحثية المقدمة

وأضاف الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون الدراسات العليا والبحوث، أنه سيتم تشكيل لجان لتحكيم البحوث والمشروعات البحثية المقدمة لاختيار أفضلها لتمويله.

المستهدفون في الجائزة هم أعضاء هيئة التدريس والمعاونين

وأشار نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن المستهدفين بالجائزة هم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وأعضاء الهيكل الإداري، وطلاب الكليات، على أن تعلن الأبحاث على موقع وحدة إدارة المشروعات الإلكتروني على بوابة الجامعة.

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