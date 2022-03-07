7 معلومات عن مدينة «ماريوبول» الأوكرانية.. روسيا تحاصرها منذ أسبوع

فرض حصار، وقصف متواصل للبنية التحتية، شهدته مدينة «ماريوبول» الأوكرانية من قبل القوات الروسية لمدة أسبوع متواصل، ورغم المقاومة التي يقوم بها الجيش الأوكراني لصد الهجمات الروسية، إلا أن الجيش الروسي ما زال يفرض حصاره، ليتبادر إلى الأذهان السبب حول استماتة القوات الروسية لفرض سيطرتها على المدينة الواقعة على بحر «آزوف»، وما هي الاستفادة العائدة على موسكو في حال السيطرة على المدينة؟.

«ماريوبول» تقع على بحر آزوف

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات حول المدينة في السطور التالية.

1- المدينة تقع بالجزء الجنوبي الشرقي لأوكرانيا.

2- تقع المدينة على بحر آزوف، وبالتالي في حال السيطرة عليها ستكون هزة وصل بين القوات الروسية في جمهورية الدونيستك الشعبية، الموالية لدوسيا، المعلنة انفصالها عن أوكرانيا من جانب واحد، وكذلك القوات الروسية المتمركزة في جزيرة القرم.

3- يبلغ عدد سكانها نحو 410 آلاف نسمة.

4- تعد المدينة من أكبر المدن الصناعية في أوكرانيا.

5- تضم المدينة الميناء الرئيسي لأوكرانيا والمسئول بنسبة كبيرة عن شحن المنتجات الأوكرانية للخارج.

6- أغلب سكان المدينة يتحدثون اللغة الروسية.

7- تقع هذه المدينة في إقليم دونيتسك والذي أعلن انفصاله.

ممر إنساني لخروج المدنيين

وكان الجانب الروسي أعلن توقف لاطلاق الناد أمس ولمدة ٤ ساعات متواصلة لعمل ممر انساني يسمح بخروج المدنيين الاوكرانيين من المدينة المحاصرة، في الوقت نفسه صرح فاديم بويتشينكو رئيس مدينة ماريوبول الاوكرانية، أمس السبت، أن القوات الروسية تحاصر المدينة وتشن هجمات وصفها بانها بلا رحمة.

وقال رئيس المدينة «دعونا القوات الروسية لوقف إطلاق النار لتوفير ممر آمن للمدنيين إلى مدينة زابوريجيا التي تبعد 220 كيلومترا إلى الشمال الغربي».

وتدخل العملية العسكرية الروسية يومها الحادي عشر علي التوالي، منذ خروج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 24 فبراير الماضي، معلناً قيامه بعملية عسكرية لمنع عسكرة أوكرانيا من قبل دول غربية، ومنع تمدد نفوذ حلف شمال الأطلسي «الناتو» بالقرب من الحدود الروسية.