تحذير لـ7 فئات من الخروج من المنزل خلال العواصف والأتربة إلا للضرورة القصوى

حذر الدكتور مجدي بدران، استشاري الحساسية والمناعة، وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، مرضى الحساسية الصدرية ومرضى الحساسية بشكل عام، والمسنين والأطفال والحوامل والمدخنين والذين يعانون من نقص المناعة، من التعرض للأتربة التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية، إذ أن تلك الفئات هي الأكثر عرضه للمشاكل الناجمة من تلك الأتربة، «الأتربة دي ممكن تعملنا تهيج في الأغشية المخاطية وبالتالي يجب البعد عن الأتربة بشكل عام».

ينصح بتغيير الكمامات كل أربع ساعات

ونصح «بدران»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، الذي يُعرض على شاشة «الحياة»، المواطنين بعدم الخروج من المنزل في تلك الأيام إلا للضرورة القصوى، وحال الخروج يجب أخذ كافة الاحتياطات الاحترازية مثل ارتداء نظارة كبيرة تغطي الوجه بالكامل، فضلًا عن كمامة جديدة يتم تغييرها كل أربع ساعات وكذلك قفاز في اليد: «أحيانًا بلاقي ناس ماشية بكمامة متسخة جدًا وكمامات مبلولة وليست نظيفة».

شرب قدر كبير من المياه

وأوضح استشاري الحساسية والمناعة، أن الكمامة تصبح مفيدة حال عدم مرور أربع ساعات على ارتدائها، وبعد ذلك تصبح ملوثة ويجب تقطيعها والتخلص الآمن منها، «حتى لو معايا كمامة قماش لازم يبقى معايا 3 كمان أغير فيهم، ويتم تعقيم الكمامة القماش عن طريق غليها»، ناصحًا المواطنين في الوقت ذاته بشرب الكثير من المياه، وغسل الأنف والعين والوجه بشكل عام، إذ تُعد هذه الأماكن الرئيسية التي تدخل منها الأتربة، فضلًا عن تعقيم الأسطح والطرابيزة وجهاز الحاسب الآلي عدة مرات إذ قد توجد عليه تراب ناعم.