مجدي بدران: توطين مصر لصناعة اللقاحات أبعدها عن الأزمة العالمية «فيديو»

قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن اختيار مصر ضمن 6 دول إفريقية لنقل تكنولوجيا صناعة اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا وتصنيع الأدوية الحديثة، يعد استكمالا لجهود مصر مع الاتحاد الإفريقي منذ عام 2019، وبيان لاهتمام الدولة بالصحة في مصر وإفريقيا بشكل عام، والاهتمام بمكافحة الأوبئة.

توطين صناعة اللقاحات في مصر

وأضاف «بدران»، في اتصال هاتفي خلال التغطية الخاصة للتلفزيون المصري للقمة الأوروبية الإفريقية، أن مصر اتخذت قرارات مهمة للغاية لتوطين صناعة اللقاحات، للهروب من التنافس العالمي ونقص اللقاحات في بعض الدول نتيجة استهتار الدول الغنية باللقاحات.

ولفت إلى أن نقل التكنولوجيا الحديثة المتقدمة لمصر وبعض الدول الإفريقية خطوة مهمة جدًا لكبح جماح كورونا وأي وباء مستجد في المستقبل، من خلال توطين صناعة اللقاحات، وبالتالي يمكن في المستقبل أي تكون لدينا قاعدة حضارية لتوفير أي دواء لأي مرض موجود في العالم بشكل عام.

إفريقيا «تعبت» بسبب كورونا

وأكد أن الطريقة الفُضلى لمواجهة حالات الطوارئ الصحية في العالم تعتمد على الوقاية، وتتمثل في اللقاحات وتوفيرها بسرعة وتنوعها وحداثتها، مؤكدا أن توفيرها في مصر وإفريقيا شيء حضاري.

وأوضح أن القارة الإفريقية «تعبت» في جائحة كورونا، إذ أنها تشتري 96% من اللقاحات من الخارج، وهو ما يكبدها أموالا كثيرة، ولابد من الاستثمار في هذه المنظومة، ونشر مظلة الوقاية، والتطعيم هو الأمل في نهاية الوباء في العالم.

كورونا كانت بمثابة حرب عالمية

وأكد أن جائحة كورونا أصبحت لا تفرق بين البشر، وتهدد العالم أجمع، وكانت بمثابة حرب عالمية ضد 220 دولة، «نطمح في أن نستعد في المستقبل لتطوير أي لقاح لأي وباء مستقبلي».