حقيقة هروب رئيس أوكرانيا.. زيلينسكي: نحن نعمل ولم نترك أماكننا

ترددت أنباء مؤخرا عن هروب رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، تزامنا مع العملية العسكرية التي تشنها روسيا على أوكرانيا، ودخلت الأحد يومها الحادي عشر، ونفى الرئيس الأوكراني، ما تردد عن هروبه، داعيا الشعب الأوكراني إلى الدفاع عن وطنهم.

وفجَّر مجلس النواب الروسي، على لسان رئيسه فياتشيسلاف فولودين، قصة هروب الرئيس الأوكراني، معلنا أنه ترك أوكرانيا وانتقل إلى بولندا، قائلا «فولوديمير زيلينسكي توجه إلى بولندا بعد مغادرته أوكرانيا».

«النواب الروسي» يزعم هروب رئيس أوكرانيا

فيما أكد نواب البرلمان الأوكراني أنهم لا يستطيعون الوصول إلى زيلينسكي في لفيف، منوهين بأنه الآن في بولندا.

من جهته، نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ما تردد عن هروبه ومغادرته أوكرانيا.

وأوضح زيلينسكي، في خطاب مصور نشره عبر موقع إنستجرام، قائلا «كل يومين تتردد تقارير عن هروب الرئيس الأوكراني من البلاد وكييف ومكتب الرئيس»، قائلًا: «أنا موجود هنا، كما ترون في مكاني».

الرئيس الأوكراني: نحن نعمل ولم نترك أماكننا

وأضاف الرئيس الأوكراني «لم يهرب أحد إلى أي مكان، نحن نعمل ورئيس المكتب الرئاسي أندريه بوريسوفيتش يرماك موجود هنا».

كما نفت الهيئة الحكومية لأمن المعلومات بالعاصمة الأوكرانية كييف ما تردد عن هروب الرئيس الأوكراني.

في السياق، طالب الرئيس الأوكراني، مواطني بلاده بمواصلة القتال في مواجهة الغزو الروسي، قائلًا «إن الوقت قد حان لكي يقوم الأوكرانيون بشن هجوم مضاد».

زيلينسكي يطالب مواطنيه بمواجهة القوات الروسية

فيما حذر زيلينسكي اليوم من أن القوات الروسية تستعد لقصف أوديسا، المدينة التاريخية المطلة على البحر الأسود قائلًا: «ستكون هذه جريمة حرب، ستكون جريمة تاريخية»، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وأوديسا مدينة واقعة على ساحل أوكرانيا الجنوبي التي تضم ناطقين بالروسية والأوكرانية وأقليات بلغارية ويهودية ويقطنها قرابة مليون شخص.