بيلاروسيا تنفي التدخل في الصراع بين أوكرانيا وروسيا

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع في بيلاروسيا، إنّ بلاده لم تتدخل في الصراع في أوكرانيا، وفقا لقناة العربية، وذلك على خلفية اتهامات أطلقتها كييف تجاه مينسيك بالسماح لاستخدام أراضيها من قبل قوات الجيش الروسي للهجوم على أوكرانيا في ظل حرب بين الجارتين الروسية والأوكرانية لليوم 11 على التوالي.

وفد التفاوض الأوكراني يرفض الذهاب إلى العاصمة البيلاروسية

وكانت وفد التفاوض الأوكراني قد رفض مطلع الأسبوع الماضي الذهاب إلى العاصمة البيلاروسية، حيث إنّه من غير الممكن التفاوض على أرض كانت تساهم في الاعتداء على أوكرانيين على حد تعبيرهم.