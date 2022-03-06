الكشف على 20 ألف طالب في قنا ضمن قوافل «الصحة» وجامعة جنوب الوادي

تابع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، فعاليات القافلة الطبية المجانية ضمن مبادرة «لمصر»، التي تنفذها مؤسسة «صناع الخير»، بالتعاون مع البنك التجاري الدولي «CIB»، وشركة «CSR Egypt»، بهدف توفير الخدمات الطبية الأكثر أهمية لطلاب المدارس الابتدائية والإعدادية بمركز الوقف.

المبادرة تستهدف 42 مدرسة

وأوضح محافظ قنا، أن فعاليات القافلة بدأت منذ 20 فبراير الماضي تزامنا مع بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي، وتستهدف زيارة 42 مدرسة ابتدائية وإعدادية بمدينة الوقف والقرى التابعة لها، وتقدم خدماتها لـ20 ألف طالب وطالبة من طلاب هذه المدارس، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تأتى تأكيدا على دور مؤسسات المجتمع المدنى ، والقطاع الخاص فى دعم جهود الدولة لتقديم الخدمات لمختلف فئات المواطنين.

وأضاف الدكتور يوسف غرباوي، أن القافلة يشارك بها فريق طبي متخصص فى طب الأطفال من جامعة جنوب الوادي، لافتا إلى توقيع الكشف الطبي على طلاب مدرسة العرب والنجاجرة للتعليم الأساسي بقرية المراشدة، وسوف تستمر فعاليات القافلة لحين الإنتهاء من كافة المدارس المستهدفة .

12الف طالب في 20مدرسة

من جانبه قال الدكتور محمد عبدالجليل، أنه منذ انطلاق القافلة تم زيارة 20 مدرسة حتى الآن، وتوقيع الكشف الطبى على حوالي 12 ألف طالب وطالبة، مضيفا أن الخدمات التى تقدمها القافلة تشمل الكشف على العيون وصرف الأدوية اللازمة للمرضى، وإجراء العمليات والنظارات الطبية في حالة الاحتياج لذلك.

كما تشمل القافلة معمل تحاليل للأنيميا والسكر، وصرف الأدوية المناسبة فى حالة تأكد إصابة أي طالب بهما أو أي منهما، إضافة إلى عقد ندوات توعية للطلاب وأهاليهم حول طرق الرعاية الصحية السليمة والوقاية من الأمراض والتغذية الصحية لضمان تنشئة الأطفال بصحة جيدة.