«الصحة» لـ«أولياء الأمور»: يجب تكثيف مجهودات تطعيم الأطفال من 12 عاما

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر لا يدعو للقلق في هذه المرحلة، خاصة بعد الانخفاض الملحوظ في أعداد إصابات فيروس كورونا خلال هذه الفترة، ومن المتوقع استمرار الانخفاض حتى منتصف شهر مارس.

وأضاف عبدالغفار، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الموجة الخامسة لفيروس كورونا انكسرت، ولكن هناك توجيهات بالتشديد على التوسعات في عملية تطعيمات المواطنين والوصول إلى تطعيم 70% من المواطنين على شهر يونيو المقبل.

الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

وعن موقف لقاحات كورونا في مصر ومعدلات التطعيم في الوقت الحالي، أشار «عبدالغفار» إلى تطعيم ما يقرب من 51% من المستهدف من المواطنين، حيث بلغ عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة التنشيطية من لقاحات كورونا إلى مليون ونصف المليون مواطن، وفيما يتعلق بعدد المواطنين الحاصلين على الجرعة الأولى وصل عددهم إلى 40.500.921 مواطنًا، والمحصنين بالجرعة الكاملة وصل إلى 30.398.436 مواطنًا.

وناشد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الإسراع والتسجيل على موقع لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة والحصول على اللقاح، لافتا إلى أهمية الجرعة التنشيطية من لقاحات كورونا وتعزيز الجهاز المناعي للجسم ضد متحورات فيروس كورونا، لافتة إلى أن الجرعة يتم أخذها بعد مضي 6 أشهر على الجرعتين الأولى والثانية.

موقع لقاح كورونا مصر

كما طالب الدكتور حسام عبدالغفار من أولياء الأمور تكثيف مجهوداتهم في تطعيم الأطفال، خاصة الفئة العمرية من 12 عاما، حيث إنها تعمل على حماية الأطفال من خطر الإصابة بالفيروس، لافتًا إلى أن جميع لقاحات كورونا آمنة وفعالة ولا داعي للتخوفات التي تظهر، والأعراض الجانبية تشبه تطعيمات الأطفال الإجبارية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان تزويد مقاعد الخط الساخن 105 لـ800 مقعد، للرد على كل الاستفسارات من المواطنين المتعلقة بفيروس كورونا ولقاحات كورونا أيضًا.